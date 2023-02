Birkaç ay önce WhatsApp‘ın arkasındaki ana şirket olan Meta‘nın CEO’su Mark Zuckerberg, WhatsApp’ın iMessage’dan daha güvenli olduğunu iddia etmişti. Şimdi ise Meta’da WhatsApp’ın başında bulunan Will Cathcart bu kez Telegram‘ı karşısına alıyor.

Cathcart, Wired tarafından yayınlanan bir makaleye ve Telegram’ın uçtan uca şifreleme (E2EE) uygulamasına yönelik kendi eleştirilerine atıfta bulundu.

This is a really important article from @DarrenLoucaides @Wired about Telegram. If you think Telegram is secure, you should read this article and understand the truth – especially before you use it for anything private.

Some really important points: https://t.co/WefbuS11Ov

— Will Cathcart (@wcathcart) February 10, 2023