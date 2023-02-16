Birkaç ay önce WhatsApp‘ın arkasındaki ana şirket olan Meta‘nın CEO’su Mark Zuckerberg, WhatsApp’ın iMessage’dan daha güvenli olduğunu iddia etmişti. Şimdi ise Meta’da WhatsApp’ın başında bulunan Will Cathcart bu kez Telegram‘ı karşısına alıyor.

Cathcart, Wired tarafından yayınlanan bir makaleye ve Telegram’ın uçtan uca şifreleme (E2EE) uygulamasına yönelik kendi eleştirilerine atıfta bulundu.

This is a really important article from @DarrenLoucaides @Wired about Telegram. If you think Telegram is secure, you should read this article and understand the truth – especially before you use it for anything private. Some really important points: https://t.co/WefbuS11Ov — Will Cathcart (@wcathcart) February 10, 2023

Cathcart’a göre, Telegram’ın E2EE(uctan uca şifreleme) uygulaması bağımsız olarak doğrulanmadığını ve başka kusurlarının olduğunu belirtti. Uctan uca şifrelemenin olmadığını dile getirdi. Telegram’a göre E2EE(uctan uca şifreleme), verileri yedeklerken neden olacağı sorunlar nedeniyle grup sohbetleri için mevcut değil.

Bununla birlikte, Telegram’ın WhatsApp’a yönelik kendi eleştirileri de var. Kullanıcılar sohbetleri Google Drive’a yedeklediğinde, yedeklemeler şifrelenmediği için şifreleme etkin bir şekilde devre dışı bırakılır ve devlet kurumları veriler için WhatsApp yerine Google’a dilekçe verebilir.

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Her iki tarafın da kendi hizmetlerinin diğerinden üstün olduğunu iddia etmekte çıkarı var. Cathcart’ın Telegram eleştirisi hakkında daha fazla ayrıntı için yukarıdaki Twitter mesajını okuyabilirsiniz.

Ek olarak, önceki paragrafta bahsedilen Wired makalesi, Rus yetkililerin gizli Telegram sohbetlerine görünüşte erişebildiği birkaç örneği açıkladığı için okumaya değer. Ayrıca, Telegram’ın konum API’sinin, kullanıcıların konumlarını yaklaşık 3 km / 2 mil yarıçapına kadar vermiş olabilecek kusurları vardır. Telegram API üzerinde yeniden çalışmış olsa da sorunu tam olarak çözmemiş olabilir.