Microsoft, Bing arama motorunun OpenAI’nin ChatGPT yapay zeka sohbet robotu tarafından destekleneceği düşünülen yeni bir sürümü üzerinde çalışıyor. Bilgi, konuyla bağlantılı kaynaklardan alınan haberlerin ardından Salı günü (3) The Information tarafından sızdırıldı.

İş dünyası yayınına konuşan iki yetkili, Redmond devinin amacının, yeni doğal dil işleme aracını sadece bir öneri listesi görüntülemek yerine, arama motoruna yapılan sorguları yanıtlamak için kullanmak olduğunu söyledi.

Microsoft’un beklentisi, yeni özelliğin Mart ayı sonundan önce Bing kullanıcılarına sunulabileceği yönünde. Elbette nihai hedef, dev rakibi Google ile bir güç dengesi kurmak.

ChatGPT, başlangıçta kâr amacı gütmeyen ancak şu anda az bir kar elde eden bir araştırma şirketi olan OpenAI tarafından geliştirilen yeni bir sohbet robotu konumunda. Bir insan konuşmasını taklit etmek üzere programlanmış yazılımların en güzel yanı, bir arama motoru olarak talep edildiğinde yalnızca bir dizi bağlantı sunmak değil, aynı zamanda sorun çözme ve cevap yazmaya aktif olarak katılmak.

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Microsoft, yapay zeka araştırmalarını desteklemek için 2019 yılında OpenAI’ye 1 milyar dolar yatırım yaptı. Ortaklık sonucunda şirket, kullanıcılarının metinsel açıklamalardan görüntüler oluşturmasına olanak tanıyacak DALL-E 2 görüntü oluşturma yazılımını Azure OpenAI hizmetine getirdi.

ChatGPT’yi Bing’e entegre etmek için acele edilmesinin nedeni de Microsoft ilk kez Google’ın arama motoru pazarındaki üstünlüğüne karşı gerçek bir tehdit oluşturabilecek bir farklılığa sahip. Statcounter’a göre, sektörün mutlak sahibi olan Mountain View arama motoru şu anda Bing’in yüzde 3,42’sine karşılık yüzde 92,21’lik bir pazar payına sahip.