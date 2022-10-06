İş odaklı mesajlaşma uygulamasının ücretli bir sürümü olan WhatsApp Premium, geçtiğimiz günlerde Meta tarafından yayınlanmaya başladı. WABetaInfo web sitesine göre, yenilik Android ve iOS için en son beta sürümünde platformun İşletme sürümü kullanıcıları için görünmeye başladı.

WABetaInfo‘ya göre, yalnızca WhatsApp Business kullanıcılarının bir kısmı için mevcut olan abonelik şu anda yalnızca bazı ülkelerde kullanılabiliyor. Başka bir deyişle, uygulamanın diğer özellikleri gibi, Meta da aracı kademeli olarak kullanıma sunmaya karar verdi ve daha geniş bir dağıtım geleceğe bırakıldı.

WhatsApp’ın ücretli sürümü, uygulamanın Premium olarak adlandırılan yeni bir sekmesinde görünür. Yukarıdaki ekran görüntülerinin de gösterdiği gibi, aracı kullanmak isteğe bağlıdır, ancak bir işletme sahibi olan ve messenger’ı kullananlar için ekstra avantajlar sağlar.

WhatsApp Premium’un avantajları nelerdir?

WhatsApp Business’ın beta sürümü, ödeme yapanlara sunulacak iki ekstra özelliği listeliyor: özel bağlantı oluşturma ve aynı hesapta 10 adede kadar bağlı cihaz kullanımı. Her iki özellik de Meta tarafından yeniliğin resmi olarak tanıtıldığı Mayıs ayında duyurulmuştu.

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Özelleştirilmiş bağlantı, şirketin işletme için özelleştirilmiş bir “wa.me” URL’sine sahip olmasını sağlayarak müşterilerin hayatını kolaylaştırıyor. Bu arada, 10 cihaza kadar destek, bir şirketin hesabının aynı anda birden fazla cihaz tarafından yönetilmesine olanak tanıyor

Yapılan bir anket, düzenli WhatsApp kullanıcılarının uygulamanın premium sürümü için ödeme yapacağını ortaya koyarken, resmi olarak duyurulan aboneliğin ekstra özelliklerinin yalnızca işletmeler için geçerli olduğunu belirtmek önemlidir.