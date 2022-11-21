WhatsApp, mobil sürümde olan şifre kilit özelliğini PC ve Mac’teki kullanıcılara beta olarak kullanıma sunuyor.

Beta sürümündeki güncellemeler test aşamasında ve henüz kesinleşmemiş bu özellikleri almayı seçen kullanıcılara ilk olarak geliyor. Beta sürümünde test edilen yeni özelliklerin tüm kullanıcılara ulaşması uzun sürmez, bu nedenle bilgisayarlar için bu ekstra güvenlik katmanı beta testçilerine gelebilir.

Bir Mac’ten alınan yukarıdaki resimde görüldüğü gibi, özellik etkinleştirildiğinde WhatsApp uygulaması açıldığında normal ekranı ve görüntüleri hemen yüklenmiyor. Bunun yerine, neredeyse hiçbir şey içermeyen, yalnızca kullanıcının parolayı girmesi için bir alan içeren bir ekran elde ediyoruz.

İçindekiler Tek seferlik şifre ve Touch ID uyumluluğu

Tek seferlik şifre ve Touch ID uyumluluğu

Parola yerel olarak kaydedilir, bu da uygulamanın masaüstü sürümüne özel olduğu anlamına gelir. Başka bir deyişle, aynı şifreyi cep telefonunuzdan bile kaydedebilirsiniz, ancak bunlar senkronize edilmez veya bağlanmaz.

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Masaüstü WhatsApp şifresinin kurtarılamayacağını bilmek de ilginçtir. Unutmanız durumunda, bilgisayarınızda ilk kez kullandığınızda yaptığınız gibi telefon uygulamanızdaki QR Kodunu tarayarak oturumu kapatmanız ve tekrar oturum açmanız gerekir.

Unutulmaması gereken bir diğer husus da, parmak izi okuyucusu olan Mac bilgisayar kullanıcılarının WhatsApp masaüstüne erişmek için şifre yerine Touch ID’yi kaydedebilecek olmalarıdır.

Kaynak: WABetaInfo