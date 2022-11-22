WhatsApp’ın masaüstü sürümü yakında özel bir aramalar sekmesi kazanacak. WABetaInfo tarafından bildirildiği üzere, yeni özellik Windows messenger’ın beta sürümünde test edilmek üzere halihazırda mevcut.

Soldaki kenar çubuğunun üst kısmında, Konuşmalar ve Durum seçenekleri arasına aramalar için yeni bir simge eklendi. Yeni özellik, bilgisayar veya dizüstü bilgisayar kullanarak arama yapmayı kolaylaştıracak.

Aramalar sekmesine tıkladığınızda, WhatsApp yalnızca o cihazda yapılan son aramaların listesini gösterecektir. Bu bir test aracı olduğundan, telefonunuzdaki arama geçmişi senkronizasyonu yalnızca uygulamanın kararlı sürümünde görünecek.

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Kullanıcıya yardımcı olmak için, kişilere ve aramalara danışmak için bir arama çubuğu vardır. Buna ek olarak, bilgisayarlar için yeni mesajlaşma özelliği hakkında daha fazla ayrıntı yok.

Hala bilmeyenler için WhatsApp’ın masaüstü sürümü Mart 2021’de kullanıma sunuldu. Ana avantajlardan biri, daha büyük bir ekran kullanarak sesli ve görüntülü arama yapma desteğidir.

Arama sekmesi WhatsApp masaüstüne ne zaman gelecek?

WABetaInfo’ya göre, WhatsApp masaüstündeki arama sekmesi Windows uygulamasının 2.2246.4.0 beta sürümünde tanıtıldı. Güncelleme Microsoft Store’da mevcut ve önümüzdeki günlerde daha fazla beta test kullanıcısına ulaşması bekleniyor.

Görünüşe göre, yeni özellik yakında messenger’ın kararlı sürümüne eklenecek. Örneğin, yeni simge Microsoft Store’daki yazılımın açıklama resimlerinde zaten görünüyor.

Kaynak: WABetaInfo, Microsoft Store, MySmartPrice