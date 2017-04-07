WhatsApp, Dijital Ödeme Sistemini Hindistan’da Başlatıyor

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, ilk dijital ödeme sistemini Hindistan’da devreye sokacak! Detaylar haberimizde…

Dünyada olduğu gibi Hindistan’da da oldukça popüler olan WhatsApp, ülkede 200 milyonu aşkın kullanıcıya sahip. Görünen o ki bu potansiyeli kullanmak isteyen şirket, önümüzdeki aylarda dijital ödeme servisini kullanıcılarına sunmayı planlıyor. İlk olarak yerel basında çıkan söylentilerin ardından şirketin sözcüsü, Hindistan’da dijital ticaret vizyonuna daha fazla katkıda bulunmak istediklerini Bloomberg’e aktarmıştı.

WhatsApp’ın uygulama üzerinden para transferi gibi bir çok fonksiyonu destekleyeceği gelen söylentiler arasında. Şirketin tam olarak nasıl bir şey sunacağını henüz tam olarak bilmiyor olsak bile, bu gibi faaliyetlerde bulunması gerekliliği yadsınamaz. Çünkü Facebook, 2014 yılında 22 milyar dolara aldığı uygulamanın popülaritesinin günden güne artmasına rağmen herhangi bir kazanç elde edememişti. Birkaç deneme girişiminde bulunsa da bunlar başarısız sonuçlanmıştı.

Şirket Hindistan’ı sadece kullanıcı sayısından dolayı seçmiyor. Geçtiğimiz yıl Hindistan’da mobil ödeme uygulamaları kullanımında adeta bir patlama yaşandı! Öyle ki dijital ödeme sistemleri üzerinden Ocak 2016’da 1,3 milyar dolar değerinde 262 milyon işlem gerçekleştirildi. Ayrıca ülkede WhatsApp’ın popülaritesi Facebook’tan bile fazla. İşte Facebook, tüm bu potansiyelleri lehine çevirmek isteyerek böyle bir girişimde bulunmayı istiyor.

Farklı bir alana yönelecek olan Facebook’un bu işin altından kalkıp kalkamayacağı merak konusu. Eğer başarılı olursa diğer ülkelerde de bu gibi girişimlerde bulunacaktır.