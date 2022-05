WhatsApp, kullanıcıların gelecekte aynı WhatsApp hesabına ek bir cep telefonu veya tablet (iPad/Android tablet için WhatsApp) bağlamasına izin verecek çoklu cihaz 2.0 üzerinde çalışıyor. WABetaInfo’ya göre özellik, kullanıcıların birincil numarayı girmeden WhatsApp’ı ek bir telefon veya ped aracılığıyla kullanmalarına yardımcı olacaktır. Yeni özellik, farklı WhatsApp oturumları için birden fazla SIM karta sahip olmanın karmaşasını da ortadan kaldıracak.

Bu, şu anda tahmin edilenden tamamen farklı olabilecek gelecekteki bir güncellemedir. Zaman zaman mesajlaşma uygulaması, aradaki diğer işlemlerle sohbet etmeyi kolaylaştırmak için kendini uygulama içi özelliklerle sürekli olarak günceller.

