Cuma Raporu #208 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

İlginizi çekebilir; Şimdiye kadarki en gelişmiş akıllı saat: Huawei Watch GT 3 Pro

Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/

Konu başlıkları;

00:00 Giriş

03:59 Getir global olarak %14 çalışan çıkarak

16:13 TRT bandrol ücretine zam

22:49 Xiaomi Leica ile işbirliğine gitti

28:02 Huawei Watch GT 3 Pro ve Huawei Watch Fit 2 modelleri tanıtıldı

30:58 E-SIM destekli Apple Watch satışta

33:31 Mi Band 7 tanıtıldı

37:28 realme GT Neo 2 Türkiye’de!

46:20 İlk Türk Astronot için başvurular açıldı

50:32 Snapdragon 7 Gen 1 duyuruldu

53:12 AMD çok iddalı: Ryzen 7000 serisi geldi!

58:24 Twitter Verileri Kötüye Kullanımı İçin 150 Milyon Dolar Ödeyecek!