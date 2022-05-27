Cuma Raporu #208 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
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İçindekiler
Cuma Raporu #208: TRT Bandrolü Zammı, Xiaomi Leica işbirliği ve dahası
Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/
Konu başlıkları;
00:00 Giriş
03:59 Getir global olarak %14 çalışan çıkarak
16:13 TRT bandrol ücretine zam
22:49 Xiaomi Leica ile işbirliğine gitti
28:02 Huawei Watch GT 3 Pro ve Huawei Watch Fit 2 modelleri tanıtıldı
30:58 E-SIM destekli Apple Watch satışta
33:31 Mi Band 7 tanıtıldı
37:28 realme GT Neo 2 Türkiye’de!
46:20 İlk Türk Astronot için başvurular açıldı
50:32 Snapdragon 7 Gen 1 duyuruldu
53:12 AMD çok iddalı: Ryzen 7000 serisi geldi!
58:24 Twitter Verileri Kötüye Kullanımı İçin 150 Milyon Dolar Ödeyecek!