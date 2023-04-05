WhatsApp, kaybolan bir mesajı kaydetmenin bir yolu üzerinde çalışıyor. Mesajların kaybolmasını önleme özelliği şu anda Android’in beta en son sürümünü yükleyen bazı beta test kullanıcıları için kullanılabilecek.

WABetaInfo’nun haberinde yer alan alıntıya göre, “Bu özellik, beta test kullanıcılarının belirli mesajların kaybolmasını engellemesine olanak tanıyor ve önemli mesajları saklamak için yararlı. Google Play Store’da bulunan Android için en son WhatsApp beta 2.23.8.3 güncellemesi, yer imi eylemini sohbet başlığı içinde görünür hale getirerek bu özelliği getiriyor.”

Yer alan habere göre özellik, artık herkes yer imi simgesini seçerek kaybolan bir mesajın kaybolmasını önleyebilecek. Benzer şekilde, eğer birisi kaybolan bir mesajın tekrar kaybolmasını istiyorsa, “unkeep” simgesini seçebilir ve mesaj kalıcı olarak kaybolacak.

Raporda, mesajların kaybolmasını engelleme özelliğinin, sohbet katılımcılarının daha sonra bir mesaja geri dönmeleri gerekebileceği durumlarda faydalı olabileceği belirtildi.

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Buna ek olarak, kullanıcılar kaybolan mesajları üzerinde hala kontrol sahibi olacak, eğer birisi mesajlarınızın kaybolmasını engellediyse ve siz hala kaybolmasını istiyorsanız, tekrar kaybolmasını sağlamak için “unkeep” eylemini seçebilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra, artık hiç kimse bu mesajlar üzerinde “sakla” eylemini kullanamayacaktır.

Mesajların kaybolmasını engelleme özelliği şu anda Play Store’dan Android için WhatsApp beta’nın en son sürümünü yükleyen bazı beta test kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor. Eğer hala bu özelliğe sahip değilseniz, bu özelliğin önümüzdeki haftalarda daha da fazla kişiye sunulacağını belirtelim.