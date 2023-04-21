Android kullanıcıları için iyi bir haber! Meta’nın sahip olduğu popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp Android cihazlar için yeniden tasarlanmış bir klavye üzerinde çalışıyor. Şu anda geliştirme aşamasında olan bu özellik, uygulamanın gelecekteki bir güncellemesinde kullanıma sunulacak.

WhatsApp’ı takip eden bir web sitesi olan WABetaInfo, Google Play Store’da bulunan Android 2.23.9.2 için en son WhatsApp beta güncellemesinde, WhatsApp’ın uygulama klavyesini değiştirdiğini keşfetti.

Rapora göre, bir ekran görüntüsü WhatsApp’ın klavye tasarımında yapılacak değişiklikleri gözler önüne serdi. Mevcut klavye ile karşılaştırıldığında, yeniden tasarlanan sürümün seçim çubuğu (emoji simgesine dokunduktan sonra görünen) alttan üste taşındı. Raporda ayrıca, yeni düzende kullanıcıların çeşitli emoji kategorilerine erişmesini sağlayan çubuğun da kaldırılabileceğinden bahsediliyor.

Kategoriler çubuğu, kullanıcıların farklı emoji kategorilerine erişmesini sağlıyor. Bu çubuğun kaldırılması, emojileri sık kullanan kullanıcıları etkileyebilir. Bu değişiklikle birlikte kullanıcıların belirli bir emojiyi göndermek için daha fazla kaydırma yapması gerekecek.

Özelliğin deneysel aşamada olduğunu ve hala geliştirilme aşamasında olduğunu belirtmekte fayda var, bu nedenle henüz bazı beta test kullanıcılarına yayınlanmaya hazır olmadığı için değişikliklere tabi olabilir veya geliştirme nedeniyle geçici bir hamle olabilir.

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Son güncelleme ayrıca eski işletim sistemleriyle uyumluluk hakkında daha fazla ayrıntı sunuyor. Bu güncelleme 5.0’dan daha düşük Android sürümleri için desteği kaldırabilir.

WhatsApp, uygulamanın en son güvenlik özelliklerinden yararlanabilmesini ve en iyi kullanıcı deneyimini sunabilmesini sağlamak ve aynı zamanda geliştiricilerin işletim sisteminin daha yeni sürümlerindeki kullanıcıların çoğunluğu için yeni özelliklere odaklanmasına izin vermek için Android’in eski sürümleri için desteği de sona erdirdi.

Buna ek olarak, bu güncellemeyi yükledikten sonra, bazı kullanıcılar logonun beklenmedik bir şekilde normalden daha büyük görünmesi nedeniyle açılış ekranında bir sorun yaşayabilir. Ancak, bu yaygın olarak bilinen bir hata gibi görünüyor ve WhatsApp’ın bunu yakında düzeltmesi bekleniyor.