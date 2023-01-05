Meta’nın sahibi olduğu anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ın 2023 yılında platformuna yeni özellikler getirmeyi planlıyor. WhatsApp’ı takip eden bir web sitesi olan WABetaInfo raporuna göre, popüler mesajlaşma uygulaması şu anda kullanıcıların sohbette “Tutulan Mesajlar” tanımlamasına olanak tanıyacak bir yer imi simgesi üzerinde çalışıyor.

Tutulan Mesajlar nedir?

Rapora göre, saklanan mesaj özelliği temel olarak geçici olarak kaydedilen kaybolan bir mesajı ifade ediyor. Mesaj sohbetten otomatik olarak silinmeyecek ve sohbetteki herkes onu görmeye devam edebilecek. Bununla birlikte, kullanıcılar sohbet üzerinde hala kontrol sahibidir ve istedikleri zaman mesajı “saklamayı kaldırmayı” seçebilirler ve mesaj sohbetten sonsuza kadar kaybolacaktır.

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Konu ile ilgili olarak “WhatsApp, Google Play Beta Programı aracılığıyla yeni bir güncelleme yayınlayarak sürümü 2.23.1.24’e yükseltti. WhatsApp, uygulamanın gelecekteki bir güncellemesi için tutulan mesajları tanımlamak üzere bir yer imi simgesi üzerinde çalışıyor” ifadeleri kullanıldı.

WABetaInfo tarafından paylaşılan ekran görüntüsüne göre, WhatsApp’ta saklanan bir mesajı tanımlamak için kullanıcılar, kaybolan mesajların mesaj balonunda görünen yer imi simgesine bakabilirler.

Bu simge, kaybolan mesajın “tutulduğunun” ve kaybolan mesajlar özelliği açık olsa ve mesajın süresi dolmuş olsa bile sohbetten kaybolmayacağının görsel bir göstergesi olarak işlev görüyor.

Raporda, bu özelliğin kullanıcıların sohbet içinde normal kaybolan mesajlardan tutulan mesajları kolayca bulmalarına olanak sağladığı, meta sahipliğindeki mesajlaşma uygulamasının şu anda uygulamanın gelecekteki bir güncellemesi için kaybolan mesajları tutma özelliğini geliştirdiği belirtildi.

Bu özellik henüz normal kullanıcılar için mevcut değil, ancak yakında iOS ve Android’deki beta test kullanıcıları için kullanıma sunulmasını bekleyebiliriz.