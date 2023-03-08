Martı uygulaması ve internet sitesine bugün erişim engeli kararı uygulandı. İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi, İstanbul Otomobilciler Esnaf Odasının açtığı davada Martı TAG ve Martı Motosiklet uygulaması ve internet sitesine erişim engeli uygulanmaya başlandı.

Taksi yerine kullanılabilen Uber benzeri bir sistem ile karşımıza çıkan TAG sayesinde kullanıcılar aynı istikamete gidecek olanlar ile daha uyguna ulaşım sağlayabiliyordu. Ancak bugünden itibaren bu sistem kullanılmayacak. Martı cephesi şimdilik konu ile ilgili bir açıklama yapmadı. Gelişmeler yaşandıkça sizlere aktarmaya devam edeceğiz.