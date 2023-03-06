Bugün, dünyanın dört bir yanındaki WhatsApp kullanıcıları için iyi haberlerimiz var. Meta’nın sahip olduğu canlı mesajlaşma uygulamasının önümüzdeki aylarda platformunda yeni bir özellik ile geleceği bildiriliyor. Geçtiğimiz saatlerde yayınlanan bir rapora göre, WhatsApp bilinmeyen numaralardan gelen çağrıları otomatik olarak sessize alacak.

WABetaInfo isimli kaynağın iddialarına göre, dev şirket uygulamanın yaklaşan güncellemesi için, kullanıcıların bilinmeyen numaralardan gelen aramaları otomatik olarak sessize almasına ancak yine de aramalar listesinde görmesine olanak tanıyan yeni bir özelliği geliştiriyor. Uygulama kullanımını iyileştirmek ve spam saldırılarını engellemek için oldukça iyi çözüm olacak özelliğin gelecek aylarda dünyadaki tüm kullanıcılar için hazır hale gelmesi bekleniyor.

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Raporda yapılan açıklama ise aynen şöyle;

“Meta’nın sahip olduğu mesajlaşma uygulamasının, kullanıcıların bilinmeyen numaralardan gelen aramaları susturmasına olanak tanıyacak yeni bir özellik üzerinde çalıştığı belirtildi. Geçiş, uygulama ayarlarında yer alacak ve etkinleştirildiğinde, bilinmeyen numaralardan gelen aramalar her zaman susturulacak, ancak aramalar listesinde ve bildirim merkezinde gösterilmeye devam edecek.”

İçindekiler WhatsApp Yeni Özelliği İle Spamlara Karşı Olan Savaşını Büyütecek

WhatsApp Yeni Özelliği İle Spamlara Karşı Olan Savaşını Büyütecek

Çoğu kişiye göre uygulamaya gelecek yeni özellik, kullanıcıların spam aramaları önemli ölçüde azaltmasına yardımcı olacak. Son yıllarda spam aramalar, dolandırıcılar ve onların istenmeyen aramaları ile büyüyen bir sorun haline geldi ve anlık mesajlaşma uygulamaları da bu sorunlarla baş etmek zorunda kalanlardan.

Şu anda dev firma bu tür arayanları engelleme ve bildirme seçeneği sunuyor ancak bu özellik sayesinde kullanıcılar, genellikle spam aramalarla ilişkilendirilen bilinmeyen numaralardan gelen aramaları sessize alarak bu aramaları almaktan tamamen kaçınabilecekler.