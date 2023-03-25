Çoğu zaman normal bir kısa mesaj yeterli olsa da, bazen hassas bilgileri bir arkadaşınızla veya grupla sonsuza kadar orada kalmayacak bir şekilde paylaşmak isteyebilirsiniz. WhatsApp zaten kendini imha eden metin ve medya tabanlı mesajları destekliyordu. Şirket şimdi de sadece bir kez dinlenebilen sesli mesajlar üzerinde çalışıyor!

WhatsApp Gizlilik Konusunda Yeni Adımlar Atıyor!

WhatsApp bugün beta kullanıcılarına bir güncelleme sunuyor ve en yeni sürüm olan 2.23.7.8 sürümünde, kullanıcıların kaybolmadan önce yalnızca bir kez dinlenebilen sesli mesajlar gönderme özelliğini ekliyor. Tek seferlik metin mesajlarının çalışmasına benzer şekilde, gönderilen sesler telefonunuza kaydedilemiyor, başka biri telefonundaki dosyalar menüsünden bu ses dosyasını kaydedemiyor ve bu mesajlar başkasına yönlendirilemiyor.

Kaybolan sesli mesaj özelliği şu anda geliştirme aşamasında. Bu nedenle uygulamanın genel halka yayınlanan sürüme ne zaman geleceği belli değil. Ancak WhatsApp’ın bu özelliği beta sürümüne eklemiş olması, oldukça yakın bir vakitte genel dağıtımının başlayabileceğini gösteriyor.

Kaybolan sesli mesajlar WhatsApp’ın bu ay test ettiği ilk yeni özellik değil. Şirket kısa bir süre önce, kaybolan gruplar özelliğini de beta sürümlerinde teste sundu. Instagram, Messenger ve Signal gibi mesajlaşma servisleri de benzer gizlilik özelliklerini platformlarına eklemek için birbirleriyle yarışıyor.

Kaybolan mesajlara artan ilgi, kullanıcıların güvenliklerini sağlama konusunda bilinçlendiklerinin bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Yine de bunların yalnızca güvenlik önleminden ibaret olduğunu ve kaybolan seslerin başka bir telefondan kaydedilerek sonsuza kadar saklanabileceğini de söylemekte fayda var.

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Bizler de WhatsApp’ın birçok yeni özelliği bünyesinde barındıran yeni beta sürümlerini merakla takip ediyoruz. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce WhatsApp’a ilerleyen beta sürümlerinde neler eklenmeli?