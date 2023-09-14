WhatsApp, Haziran ayında duyurduğu WhatsApp Kanalları özelliğini dünya genelinde aralarında Türkiye’nin de yer aldığı 150 ülkede kullanıma sundu. Artık WhatsApp Kanalları, yeni ‘Güncellemeler’ sekmesi altında bulunabilir.

WhatsApp Kanalları, yöneticilerin metin, fotoğraf, video, çıkartma ve anket gibi içerikleri takipçilerine tek yönlü olarak iletebilmelerine olanak tanır. WhatsApp, binlerce kuruluşu, spor takımını, sanatçıyı ve düşünce liderini doğrudan WhatsApp içinde takip edebilmenin mümkün olduğunu belirtti.

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Kanallar, diğer sohbetlerden bağımsızdır ve takip ettiğiniz kişiler, diğer takipçiler tarafından görülememektedir. WhatsApp, hem yöneticilerin hem de takipçilerin kişisel bilgilerini koruma altına aldığını vurguluyor. Bu sayede kullanıcılar gizliliklerini daha iyi koruyabilirler.

Gelişmiş Dizin – Ülkenize göre otomatik olarak filtrelenen takip edilecek kanalları bulun. Ayrıca takipçi sayısına göre yeni, en aktif ve popüler olan kanalları da görüntüleyin.

Tepkiler – Geri bildirimde bulunmak ve toplam tepkilerin sayısını görmek için emojileri kullanarak tepki verin. Nasıl tepki verdiğiniz takipçilere gösterilmeyecek.

Düzenleme – yakında yöneticiler, güncellemelerini sunucularımızdan otomatik olarak sildiğimizde 30 güne kadar değişiklik yapabilecekler.

Yönlendirme – bir Güncellemeyi sohbetlere veya gruplara ilettiğinizde, kanala bir geri dönüş bağlantısı içerecektir, böylece insanlar daha fazla bilgi edinebilir.

WhatsApp, kullanıcılardan aldığı geri bildirimlere göre daha fazla özellik eklemeye ve Kanalları genişletmeye devam edeceğini söyledi. Önümüzdeki aylarda WhatsApp herkesin kanal oluşturmasına da olanak tanıyacak.