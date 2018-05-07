WhatsApp, iPhone kullanıcıları için yeni bir güncelleme yayınladı. Bu güncelleme Avrupalı kullanıcılara yönelik bazı iyileştirmeler içeriyor, aynı zamanda güncellemede tüm kullanıcıları kapsayan yenilikler de var. Bu yeniliklerden en önemlisi “Picture-in-Picture” modu olarak görülüyor.

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WhatsApp’ta video izlerken sohbet edilebilecek

Yeni “Picture-in-Picture” modu, Facebook ve Instagram hizmetlerini destekliyor. Yani bu hizmetlerden birinden bir video bağlantısı aldığınızda, bu videoyu uygulama içinde oynatabileceksiniz. Ayrıca başka bir sohbete geçtiğinizde videonuzu izlemeye devam edebilir ve bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Avrupa Birliği’nin, uygulamaya koyduğu yeni gizlilik politikalarına göre, WhatsApp kullanıcıları artık en az 16 yaşında olacak. Bu düzenlemeye göre artık kullanıcılar 16 yaşından büyük olduklarını doğrulamak zorunda kalacak.

Son olarak, eğer bir grupta yönetici iseniz, diğer grup üyelerinin yönetici haklarını kaldırma yeteneğine sahip olacaksınız. Bu özelliği “Grup Bilgisi” menüsünde bulabilirsiniz. Ayrıca uygulamada grup yöneticileri, grubun konusunu, simgesini ve açıklamasını kimlerin değiştirebileceğini de seçebilecek.

Gelen son güncelleme ile birlikte tüm bunların yanında güvenlik güncellemeleri de yapıldı. Artık ses kaydı, sohbet geçmişi, ses ve görüntülü görüşme gibi birçok özellik daha iyi performans gösterecek.