Uber,“Gerçek Zamanlı Kimlik Tespiti” özelliğini ekledi

Uber, sürücülerle yolcuların güvenliğini artıran yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Şirket şimdi de “gerçek zamanlı kimlik tespiti” adını verdiği yeni özelliğini duyurdu.

İlginizi çekebilir: Elon Musk, şeker şirketi kurmak konusunda ciddi

Uber, sürücü hesaplarının yanlış kullanılmasının önüne geçilecek

Gerçek Zamanlı Kimlik Tespiti özelliği, araç içerisindeki sürücünün uygulamaya kayıtlı sürücüyle aynı kişi olduğundan emin olmak için sürücülerin çevrimiçi olmadan önce, kendi fotoğraflarını çekmelerini zorunlu kılıyor. Bu özellik, sürücü hesaplarının yanlış kullanılmasının önüne geçiyor ve doğru kişinin direksiyonda olmasını sağlıyor. Şirket ayrıca sürücülerin ve yolcuların iletişim kurma yollarını geliştirecek bir başka özellik olan anonim telefon numarası özelliğini de uygulamasına dahil ettiğini duyurdu. Yolcular ve sürücüler birbiriyle iletişim kurduğunda her iki telefon numarası da gizleniyor.

Şirketin Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı “Uber uygulamasının özelliklerini geliştirmek için yapılan yenilikçi projeler hiçbir zaman bitmiyor.Uber‘i Türkiye’de kullanan yolcuların ve sürücülerin memnuniyetini artırmaya yönelik yeni özellikler ekleyerek teknolojimizi geliştirmeye devam ediyoruz.” dedi.

Sisteme kaydolabilmek için temiz sabıka kaydına sahip olmak zorunda olan sürücüler, eğitim ve sınav sürecini tamamladıktan sonra yolculuk yapmaya başlayabiliyor. Kullanıcılar ise “Yolculuğu Paylaş” butonu ile yolculuklarını yakınları ile paylaşabiliyor.