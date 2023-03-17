WhatsApp, kullanıcıların bir görüntüden doğrudan metin çıkarmasına olanak tanıyan ‘Metin algılama‘ özelliğini iOS’ta kullanıma sunuyor. WABetaInfo’nun haberine göre, şirket bu özelliği en son WhatsApp for iOS 23.5.77 güncellemesini yükledikten sonra herkese sunuyor.

WhatsApp, kullanıcıların resimlerden metin çıkarmasına izin verecek

Kullanıcılar metin içeren bir görüntüyü açtıklarında, görüntüden metin kopyalamalarına olanak tanıyan yeni bir düğme görecekler. Gizlilik nedeniyle, bu özellik görüntülerin bir kez görüntülenmesi ile uyumlu değildir.

Geçtiğimiz ay, mesajlaşma platformunun iOS’ta kullanıcıların görüntüleri çıkartmalara dönüştürmesine olanak tanıyan bir çıkartma oluşturma aracını kullanıma sunduğu bildirilmişti.

Raporda ayrıca şu ifadelere yer veriliyor: “Özelliğin beta test kullanıcılarına sunulduğu makalede de açıkladığımız gibi, WhatsApp görüntülerdeki metinleri algılamak için iOS 16 API’lerini kullandığından, bu özellik yalnızca iOS 16’da kullanılabilir. Ayrıca, bu özellik daha fazla gizlilik için görüntüleri bir kez görüntüleme ile uyumlu değildir.”

Bu haftanın başlarında WhatsApp, kullanıcıların bir sesli not kaydedebileceği ve bunu Durum aracılığıyla paylaşabileceği ‘sesli durum güncellemeleri’ özelliğini iOS’ta yaygın bir şekilde kullanıma sunmuştu.

Ayrıca bkz: Google Translate Alternatifi Çeviri Siteleri

Bir sesli not için maksimum kayıt süresi 30 saniyedir ve kullanıcılar sohbetlerindeki sesli notları da duruma iletebilecekler.

Buna ek olarak, WhatsApp’ın Android ve iOS’taki bazı beta test kullanıcıları için grup ayarlarında “yeni katılımcıları onayla” adlı yeni bir özelliği kullanıma da sunacak. WABetaInfo’ya göre bu özellik sayesinde grup yöneticileri, gruplarında yeni üyelerin onaylanmasının nasıl işleyeceğini yönetebilecek.

Raporda, özelliğin gruba kimlerin katılacağı konusunda daha fazla kontrol sunabileceği belirtildi – yeni katılımcıları onayla seçeneğini değiştirerek, grup yöneticileri artık bir grup davet bağlantısı kullanmış olsalar bile gruba katıldıklarında yeni katılımcıları onaylayabilecek veya reddedebilecekler.