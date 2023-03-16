Çeviri yapmak günümüzde çok kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Ancak, Google Translate gibi popüler bir platformun yanı sıra birçok ücretsiz alternatif de mevcut. İşte, Google Translate’e alternatif ücretsiz çeviri platformlarından bazıları:

DeepL

DeepL, yapay zeka teknolojisi ile yüksek kaliteli çeviriler sunan bir platformdur. Google Translate’den daha doğru ve dilbilgisi kurallarına daha uygun çeviriler sağlar. Ayrıca, kullanıcılarının gizliliği konusunda hassasiyet gösteren bir platformdur. Çeviriler, güvenli bağlantılar üzerinden yapıldığı için kullanıcıların verileri platformda saklanmaz. DeepL, 11 farklı dilde çeviri yapabilen bir platformdur ve kullanıcıların çevirileri arasında kolaylıkla geçiş yapmasını sağlar.

Yandex.Translate

Yandex, Rusya merkezli bir arama motorudur ve Google Translate benzeri bir çeviri platformu sunar. Yandex.Translate, 95 farklı dilde çeviri yapabilen bir platformdur ve diğer çeviri platformlarına kıyasla daha iyi sonuçlar verir. Yandex, büyük bir dil veritabanına sahiptir ve dilbilgisi kurallarına daha sıkı uyum sağlar. Ayrıca, kelime ve cümleleri telaffuz edebilme özelliği de bulunur.

Bing

Microsoft’un çeviri platformu, 60 farklı dilde çeviri yapabilen ve akıllı telefonlar için mobil uygulamaları da bulunan bir platformdur. Microsoft Bing, çeviri işlemlerini hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirir ve Google Translate’den daha doğru sonuçlar verir. Ayrıca, çoklu kullanıcı işbirliği için tasarlanmış bir arayüze sahip olduğu için, birden fazla kullanıcının aynı anda çalışmasına olanak tanır.

SDL FreeTranslation

SDL, 46 farklı dilde çeviri yapabilen bir çeviri platformudur. Bu platform, bir metnin belirli bir kelime sınırına sahip olduğu durumlarda bile kullanıcıların ücretsiz olarak çeviri yapmasını sağlar. SDL FreeTranslation, çeviri işlemlerinde dilbilgisi ve sözcük anlamlarına daha çok odaklanır ve Google Translate’den daha doğru çeviriler yapar.

Mate Translate

Mate Translate, Google Chrome için bir eklentidir ve 109 farklı dili destekler. Bu platform, web sayfalarında yer alan kelime ve cümleleri hızlı bir şekilde çevirmenizi sağlar. Mate Translate, kullanıcılara sesli okuma özelliği, kelime sözlüğü ve favori çevirileri kaydetme gibi ek özellikler sunar.

Bu alternatif çeviri platformları, Google Translate’in yerini tamamen almasa da, farklı özellikleri ve avantajları ile kullanıcılara daha iyi çeviri hizmeti sunar. Kullanıcılar, ihtiyaçlarına ve tercihlerine göre farklı platformları deneyerek en uygun seçimi yapabilirler. Örneğin, dilbilgisi kurallarına ve sözcük anlamlarına daha çok odaklanan SDL FreeTranslation, daha resmi ve teknik metinlerin çevirisinde tercih edilebilir.

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Microsoft Translator, mobil uygulamaları ile kullanıcıların seyahat ederken veya farklı ülkelerle iş yaparken ihtiyaç duydukları anında çeviri yapma imkanı sunar. Yandex.Translate ise, özellikle Slav dilleri gibi daha az yaygın dil çiftleri için daha iyi sonuçlar verir.

Sonuç olarak, Google Translate’in dışında da birçok ücretsiz çeviri platformu bulunmaktadır ve her biri farklı avantajlar sunar. Hangi platformun kullanılacağı, metnin özelliği, hedef dil ve kullanıcının ihtiyaçlarına göre değişebilir. Kullanıcılar, farklı platformları deneyerek en iyi sonucu alabilir ve çeviri ihtiyaçlarını daha doğru ve etkili bir şekilde karşılayabilirler.