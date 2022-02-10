General Mobile GM 21 Pro vs GM 22 Pro | Pro’ların Savaşı !

General Mobile, yerli üretim yapan markalarımızdan birisi. Geçtiğimiz sene GM 21 ailesiyle beraber 2021 yılını geçiren marka bu sene de GM 22 ailesiyle beraber kullanıcılarına yeni cihazlarını tanıttı. Peki geçtiğimiz senenin üst versiyonu GM 21 Pro ile bu senenin üst versiyonu GM 22 Pro arasında ne gibi farklar var, teknik özellik bakımından olan farklar fiyat farkına değiyor mu, bu videoda bu sorulara cevap veriyoruz.

General Mobile GM 21 Pro Teknik Özellikleri

Boyut: 165.24 x 76.95 x 8.99 mm

Ağırlık: 205 gram

Ekran: 6.67″ inç FHD+ IPS

İşlemci: MediaTek Helio G90

Bellek: 6 GB

Depolama: 128 GB (+MicroSD kart)

Arka Kamera: 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Video: 4K 30 fps

Batarya: 5.000 mAh

Şarj: 15 Watt

General Mobile GM 22 Pro

Boyut: 165,85 x 76,7 x 9,1 mm

Ağırlık: 213 gram

Ekran: 6,78 inç FHD+ IPS LCD %91,40

İşlemci: MediaTek Helio G95

Bellek: 8 GB (LPDDR4x)

Depolama: 128 GB (UFS 2.1) + MicroSD kart

Arka Kamera: 108 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Video: 4K 30 fps

Bağlantı: Wi-Fi ac, BT 5.0, Cat 7 NFC: Var

Batarya: 5.000 mAh Şarj: 18 Watt

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