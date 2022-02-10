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General Mobile GM 21 Pro vs GM 22 Pro | Pro’ların Savaşı !
General Mobile, yerli üretim yapan markalarımızdan birisi. Geçtiğimiz sene GM 21 ailesiyle beraber 2021 yılını geçiren marka bu sene de GM 22 ailesiyle beraber kullanıcılarına yeni cihazlarını tanıttı. Peki geçtiğimiz senenin üst versiyonu GM 21 Pro ile bu senenin üst versiyonu GM 22 Pro arasında ne gibi farklar var, teknik özellik bakımından olan farklar fiyat farkına değiyor mu, bu videoda bu sorulara cevap veriyoruz.
General Mobile GM 21 Pro Teknik Özellikleri
Boyut: 165.24 x 76.95 x 8.99 mm
Ağırlık: 205 gram
Ekran: 6.67″ inç FHD+ IPS
İşlemci: MediaTek Helio G90
Bellek: 6 GB
Depolama: 128 GB (+MicroSD kart)
Arka Kamera: 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP
Ön Kamera: 16 MP
Video: 4K 30 fps
Batarya: 5.000 mAh
Şarj: 15 Watt
General Mobile GM 22 Pro
Boyut: 165,85 x 76,7 x 9,1 mm
Ağırlık: 213 gram
Ekran: 6,78 inç FHD+ IPS LCD %91,40
İşlemci: MediaTek Helio G95
Bellek: 8 GB (LPDDR4x)
Depolama: 128 GB (UFS 2.1) + MicroSD kart
Arka Kamera: 108 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP
Ön Kamera: 16 MP
Video: 4K 30 fps
Bağlantı: Wi-Fi ac, BT 5.0, Cat 7 NFC: Var
Batarya: 5.000 mAh Şarj: 18 Watt
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