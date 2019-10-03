WhatsApp için ortaya çıkan ciddi GIF tehlikesi!

WhatsApp, bu sefer can sıkıcı duran bir güvenlik açığı ile gündemde. WhatsApp açığı, kötü niyetleri kişilerin GIF’lerle kullanıcıları kandırmasına izin veriyor.

Popüler mesajlaşma uygulamasında kullanımın daha iyi hale gelmesi için yenilikler yapılıyor, ancak bu yeni özellikler zaman zaman olumsuz sonuçlara da yol açabiliyor. Bilindiği üzere WhatsApp’a uzun zaman önce GIF oluşturma ve gönderme özelliği gelmişti. Şimdi yeni bir rapora göre GIF özelliğinin altında büyük bir güvenlik açığı var.

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WhatsApp uygulamasının yeni hizmetlerinden biri olan GIF özelliğini kullanmaya başlayan hacker’lar, kullanıcıların zararlı içerik barındıran GIF’leri telefonlarına indirmesiyle erişim hakkı kazanıyor. Yani siz farkında olmadan bu GIF’i telefonunuza yüklediğinizde sizin haberiniz olmadan rehberiniz, telefonda kayıtlı fotoğraf ve diğer özel dosyalarınız hacker’ların kontrolüne geçiyor.

Genellikle Android işletim sistemi yüklü telefonları etkileyen bu güvenlik açığının daha çok Android 8.1 ve Android 9 Pie işletim sistemini etkiliyor olması ise oldukça dikkat çekici. Zira bu işletim sistemleri, en çok kullanılan Android sürümleri olma özelliği taşıyor. Diğer yandan Android 8.0 ve öncesi sürümlerde ise bir güvenlik riski bulunmuyor.

Şirket, WhatsApp üzerinde bulduğu açığı Facebook’a bildiren Awakened’ın ardından yeni bir güncelleme yayınladı. Kullanıcıların bu hatadan kurtulması için, yayınlanan 2.19.244 veya daha üst bir sürüme güncellenmesi gerektiği belirtildi.

Konu hakkında bir açıklama yapan şirket, bu sorundan kimsenin etkilenmediğini belirtiyor. Ayrıca WhatsApp sözcüsü, “ Sorun geçen ay rapor edildi ve hızlı bir şekilde ele alındı. Bunun elbette herhangi bir kullanıcıyı etkilediğine inanmak için hiçbir nedenimiz yok, her zaman kullanıcılarımıza en son güvenlik özelliklerini sağlamak için çalışıyoruz. “dedi.