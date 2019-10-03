Genel
WhatsApp için ortaya çıkan ciddi GIF tehlikesi!
WhatsApp, bu sefer can sıkıcı duran bir güvenlik açığı ile gündemde. WhatsApp açığı, kötü niyetleri kişilerin GIF’lerle kullanıcıları kandırmasına izin veriyor.
Popüler mesajlaşma uygulamasında kullanımın daha iyi hale gelmesi için yenilikler yapılıyor, ancak bu yeni özellikler zaman zaman olumsuz sonuçlara da yol açabiliyor. Bilindiği üzere WhatsApp’a uzun zaman önce GIF oluşturma ve gönderme özelliği gelmişti. Şimdi yeni bir rapora göre GIF özelliğinin altında büyük bir güvenlik açığı var.
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WhatsApp uygulamasının yeni hizmetlerinden biri olan GIF özelliğini kullanmaya başlayan hacker’lar, kullanıcıların zararlı içerik barındıran GIF’leri telefonlarına indirmesiyle erişim hakkı kazanıyor. Yani siz farkında olmadan bu GIF’i telefonunuza yüklediğinizde sizin haberiniz olmadan rehberiniz, telefonda kayıtlı fotoğraf ve diğer özel dosyalarınız hacker’ların kontrolüne geçiyor.
Genellikle Android işletim sistemi yüklü telefonları etkileyen bu güvenlik açığının daha çok Android 8.1 ve Android 9 Pie işletim sistemini etkiliyor olması ise oldukça dikkat çekici. Zira bu işletim sistemleri, en çok kullanılan Android sürümleri olma özelliği taşıyor. Diğer yandan Android 8.0 ve öncesi sürümlerde ise bir güvenlik riski bulunmuyor.
Şirket, WhatsApp üzerinde bulduğu açığı Facebook’a bildiren Awakened’ın ardından yeni bir güncelleme yayınladı. Kullanıcıların bu hatadan kurtulması için, yayınlanan 2.19.244 veya daha üst bir sürüme güncellenmesi gerektiği belirtildi.
Konu hakkında bir açıklama yapan şirket, bu sorundan kimsenin etkilenmediğini belirtiyor. Ayrıca WhatsApp sözcüsü, “ Sorun geçen ay rapor edildi ve hızlı bir şekilde ele alındı. Bunun elbette herhangi bir kullanıcıyı etkilediğine inanmak için hiçbir nedenimiz yok, her zaman kullanıcılarımıza en son güvenlik özelliklerini sağlamak için çalışıyoruz. “dedi.
Akıllı Telefonlar
Samsung, Çin’de telefon üretimine son verdi
Samsung, Çin’de cep telefonu üretimine son verdiğini açıkladı. Çarşamba günü açıklama yapan Samsung yetkilileri, dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı Çin’de bulunan yerli rakiplerin rekabeti sıkılaştırmasından dolayı zarar gördüklerini belirtti.
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Haziran ayında benzer şekilde başka bir fabrikasında üretimi askıya alan Samsung, Huizhou kentinde olan tesisini kapatarak Çin’deki telefon üretimine son verdi. Ayrıca Sony de Pekin’deki akılı telefon tesisini kapattığını, bundan sonra yalnızca Tayland’da akıllı telefon üretimi yapacağını açıklamıştı. Her şeye rağmen Apple hala Çin’de üretim yapmaya devam ediyor.
Cape Investment & Securities’in analisti Park Sung-soon‘a göre, Çinli tüketiciler uygun fiyatlı cihazlar için yerel markalara ve birinci sınıf modeller için diğer markalara yönelince Samsung şirketinin Çin’deki pazar payı %1’e kadar geriledi. Güney Koreli teknoloji devinin, Çin’deki pazar payı 2013’ün ortalarında % 15 civarındaydı.
Park Sung ayrıca, “Çin’de insanlar yerli markalardan düşük fiyatlı akıllı telefonlar ve Apple veya Huawei’den yüksek kaliteli telefonlar satın alıyorlar. Samsung’un payını canlandırmak için çok az umudu var “ dedi.
Ülkedeki artan iş gücü maliyetleri ve ekonomik yavaşlama, şirketlerin daha cazip ülkelere taşınmasına neden oluyor. Samsung, üretim maliyetinin düşük olması nedeniyle Hindistan ve Vietnam gibi ülkelerde üretim kapasitesini artırıyor.
Samsung, üretim ekipmanlarının pazar gereksinimlerine ve küresel stratejilere dayalı olarak başka sahalara aktarılacağını söyledi. Ancak Güney Koreli teknoloji devi, Çin’de akıllı telefon satışına devam edecek. Şirket, Çin’deki tesisin kapasitesi ve çalışan sayısı hakkındaki soruları geri çevirse de 2017 yılındaki raporlara göre 6,000 çalışan ile birlikte 63 milyon ünite üretim kapasitesinin olduğu bilinmekte.
Akıllı Telefonlar
Huawei, Mate 30’un bir milyondan fazla sattığını öne sürdü!
Huawei, geçtiğimiz günlerde tanıtımını yapmış olduğu yeni amiral gemisi olan Mate 30’un satış rakamları hakkında şaşırtıcı bir iddia da bulundu.
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Çinli Dev, yaptığı açıklamada Mate 30 ve Mate 30 Pro’nun bir milyon satış rakamını zaten aştığını belirtti. Cihazlar 26 Eylül’de ilk kez Çin’de satışa çıkmıştı.
Çıkışından bu yana bir hafta geçmesine rağmen şirketin çok etkileyici bir ivme yakaladığını söyleyebiliriz. Birkaç gün önce Çin’in başkenti Shenzen’de Huawei yeni bir mağaza açılışı yaptı. Bu rakamlar da o etkinlikte dile getirilmişti.
Akıllı telefonların satışa çıkışıyla birlikte, dakikada 500 milyon Çin Yuanı toplandığını ve dakika başına 100 milyon satış yapıldığını ima etti.
Çin halkı Huawei’ye milliyetçi tutum sergiledi
Şirketin, gelen bu yoğun talebi karşılaması oldukça zor olmuş. Bununla birlikte firmanın anavatanında Amerika’dan gelen ticari ambargolara karşı Çin halkı oldukça sert cevap verdiğini gösterdi. Yeni bayrak gemisi olan Mate 30 ailesi bilidiği üzere Google Play Servislerini çalıştırmıyor. (Zaten, Çin’de yapılması mümkün değil.)
Aşağıda, binlerce insanın, yeni çıkan cihazı almak için sıra beklediğini görebilirsiniz. Görseller, Çin tabanlı bir forum sitesi olan Weibo’da paylaşılmış.
Mate 30 Pro’nun orman yeşili rengi oldukçu çekici olsa gerek ki ilk tükenenlerden biri olmuş gözüküyor. Münich, Almanya’daki resmi etkinliğe rağmen, cihaz ailesi Avrupa veya Çin dışında herhangi bir yerde satışa çıkmadı. Bu ay içinde satışlara başlanılacağı düşünülüyordu. Fakat, kesin bir çıkış tarihi henüz elimize ulaşmış değil.
Akıllı Telefon
Xiaomi Mi A3 inceleme – Ekran olmamış, pil şahane!
Xiaomi Mi A3 inceleme videomuzda, ülkemizde yeni satışa çıkan modelin tüm detaylarına yakından bakıyoruz. Bakalım Xiaomi Mi A3 özellikleri ve fiyatı ile bizlere neler sunuyor?
Xiaomi Mi A3 inceleme – Fiyat ve tasarım
Cihazın ülkemizde iki farklı varyasyonu bulunuyor:
- 64 GB – 1840 TL
- 128 GB – 2249 TL
İlginç bir renk isimlendirmesine sahip Xiaomi Mi A3 modelinin bir tür gri, sadece mavi değil ve beyazdan daha fazlası olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunuyor. Telefonun önü ve arkası Corning Gorilla Glass 5 cam teknolojisiyle donatılmışken, yan çerçevelerimiz polikarbon malzeme kullanıyor. Damla çentik tasarımını kullanan cihazda ekranın altına gömülü bir parmak izi sensörü bulunuyor. Yaptığımız denemelerde bu parmak izi sensörünü biraz yavaş bulduk. Ancak isterseniz ön kamera ile birlikte yüz tanıma teknolojisinin de cihazda yer aldığını ve oldukça hızlı çalıştığını belirtelim.
6.01 inç boyutlu ekranda Samsung’un ürettiği Super AMOLED panel kullanılıyor. Çözünürlüğün bu sefer 720p HD+ olarak tercih edilmiş olması, belki de cihazın göze çarpan en büyük eksisi. Zira ekranda bu çözünürlükten dolayı piksellenmeler görebilmek mümkün. Ancak Super AMOLED panel sayesinde daha verimli bir güç tüketimi sağlanıyor ve her zaman açık ekran sayesinde gelen bildirimleri de görüntüleyebiliyoruz.
14 nm üretim sürecinde üretilen Snapdragon 665 işlemcisinden gücünü alan telefonda 4 GB RAM ve 64 GB ila 128 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunuluyor. Snapdragon 665 işlemcisi aslında performans olarak Snapdragon 660 ile çok benzer sonuçlar veriyor. Ancak üretim mimarisi sayesinde hem daha verimli hem de 48 MP kamera desteği sunan yeni ISP gibi yenilikleri bünyesinde barındırıyor. Bu arada Mi A serisi Google Android One programına dahil olan bir seri. O nedenle Mi A3 modeli de kutudan MIUI yerine safkan Android yazılımı ile birlikte çıkıyor.
48 MP’lik ve F/1.7 diyafram değerine sahip ana kameranın yanı sıra cihazda 8 MP ultrageniş açı ve 2 MP derinlik algılayıcısı yer alıyor. Kamerada HDR ve yapay zeka desteği sunulurken, yaptığımız denemelerde kendi kamera yazılımı yerine GCam denediğimizde çok daha iyi sonuçlar aldık. Ön tarafta ise 32 MP‘lik bir ön kamera bulunuyor. Ön kamerada da yazılımsal olarak portre fotoğrafları çekebiliyoruz.
Xiaomi Mi A3 inceleme videomuzda, belki de cihazın yıldızlaştığı alan pil performansı. Zira telefonda 4030 mAh batarya ile 9 – 10 saate varan ekran süreleri görebiliyor ve 1.5 günlük bir pil ömrünü deneyimleyebiliyorsunuz. Cihazda 18W hızlı şarj desteği olmasına karşın kutudan 10W destekli bir adaptör çıkıyor.