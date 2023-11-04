WhatsApp hesap silme rehberimiz ile karşınızdayız. Meta’nın bünyesinde yer alan WhatsApp, dünyanın en çok tercih edilen mesajlaşma uygulamaları arasında zirveyi yıllardır kimseye kaptırmadı. Bir dönem gizlilik politikasında yapacağı değişiklik ile kullanıcılarını Telegram’a kaptıran WhatsApp, sonrasında eskisinden daha güçlü bir şekilde geri döndü. Ancak yine de WhatsApp kullanmak istemeyenler olabiliyor. Bu yüzden biz de sizler için WhatsApp hesap silme işleminin nasıl yapıldığını adım adım anlatıyoruz. WhatsApp hesabınızı silmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Aşağıdaki adımları izleyerek hesabınızı kalıcı olarak silebilirsiniz.
WhatsApp hesap silme işlemine geçmeden önce şunları belirtmek isteriz;
- WhatsApp hesabınızın devre dışı bırakılması geri alınamaz; yani hesabınız silindikten sonra geri alamazsınız ve geri dönmeyi seçerseniz yeni bir kullanıcı olarak kaydolmanız gerekir. Hesabınızı silmeden önce hatırlamanız gereken birkaç şey var.
- Hesabınızı sildiğinizde mesaj geçmişiniz de silinir.
- WhatsApp sizi tüm aktif WhatsApp gruplarından çıkaracaktır.
- WhatsApp, WhatsApp yedeklemelerinizi de silebilir.
- Hesabımı sil seçeneğine tıkladığınızda artık WhatsApp hesabınıza yeniden erişim sağlayamayacaksınız.
- WhatsApp hesabınıza erişiminizi hemen kaybedeceksiniz ancak WhatsApp’ın tüm bilgilerinizi silmesi 90 güne kadar sürebilir. 90 gün sonra bile bu verilerin kopyaları yedek depolama alanında kalabilir.
İçindekiler
Android’de WhatsApp hesap silme nasıl yapılır?
Android telefonunuzda WhatsApp’ı silmek için aşağıdaki işlemleri uygulayabilirsiniz.
- Adım: WhatsApp’ı açın.
- Adım: Diğer seçenekler > Ayarlar > Hesap > Hesabımı sil’e dokunun.
- Adım: Telefon numaranızı uluslararası formatta eksiksiz olarak girin ve HESABIMI SİL’e dokunun.
- Adım: Açılır listeden hesabınızı silmenizin nedenini seçin.
- Adım: HESABIMI SİL’e dokunun.
Hesabınızı sildiğinizde;
- Hesabınız WhatsApp’tan silinir.
- Mesaj geçmişiniz silinir.
- Tüm WhatsApp gruplarınızdan silinirsiniz.
- Google Drive yedeklemeniz silinir.
iPhone’da WhatsApp hesap silme nasıl yapılır?
- Adım: WhatsApp’ı açın.
- Adım: Ayarlar > Hesap > Hesabımı Sil’e gidin.
- Adım: Telefon numaranızı girin ve Hesabımı Sil’e dokunun.
Hesabınızı sildiğinizde;
- Hesap bilgileriniz ve profil fotoğrafınız silinir.
- Tüm WhatsApp gruplarınızdan silinirsiniz.
- WhatsApp mesaj geçmişi yedeğiniz silinir.
WhatsApp ayrıca hesap silindikten sonra belirli günlük verilerini veritabanlarında tutma konusunda açık. Ancak bu verilerin, kullanıcının hesabıyla ilişkisinin kesildiği ve tekrar bağlanamayacağı vurgulanıyor.
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WhatsApp’ın verilerinizi nasıl işlediği ve sakladığı hakkında daha fazla bilgi edinmek için Gizlilik Politikası‘na göz atabilirsiniz.
WhatsApp Hesabınızı Silme. Yürürlükteki yasa uyarınca bilgilerinizi kullanmamız konusunda verdiğiniz onayı geri çekmek istediğiniz durumlar dahil olmak üzere, uygulama ayarlarında bulabileceğiniz hesabımı sil özelliğini kullanarak WhatsApp hesabınızı istediğiniz zaman silebilirsiniz. WhatsApp hesabınızı sildiğinizde, teslim edilmemiş mesajlarınız ve artık Hizmetlerimizi yürütmek ve sağlamak için ihtiyaç duymadığımız diğer tüm bilgileriniz sunucularımızdan silinir. Örneğin hesabınızı silmek, hesap bilgilerinizi ve profil fotoğrafınızı tüm WhatsApp gruplarından siler ve WhatsApp mesaj geçmişiniz de silinir. Uygulama ayarlarında bulabileceğiniz hesabımı sil özelliğini kullanmayıp WhatsApp’ı sadece cihazınızdan silmeniz durumunda bilgilerinizin sunucularımızda daha uzun süre depolanacağını lütfen unutmayın. Hesabınızı silmenizin, oluşturduğunuz gruplarla ilişkili bilgileriniz veya başka kullanıcıların sizin hakkınızda sahip olduğu bilgiler (onlara gönderdiğiniz mesajların kendi cihazlarındaki kopyaları gibi) üzerinde herhangi bir etkisi olmadığını lütfen unutmayın.