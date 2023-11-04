WhatsApp hesap silme rehberimiz ile karşınızdayız. Meta’nın bünyesinde yer alan WhatsApp, dünyanın en çok tercih edilen mesajlaşma uygulamaları arasında zirveyi yıllardır kimseye kaptırmadı. Bir dönem gizlilik politikasında yapacağı değişiklik ile kullanıcılarını Telegram’a kaptıran WhatsApp, sonrasında eskisinden daha güçlü bir şekilde geri döndü. Ancak yine de WhatsApp kullanmak istemeyenler olabiliyor. Bu yüzden biz de sizler için WhatsApp hesap silme işleminin nasıl yapıldığını adım adım anlatıyoruz. WhatsApp hesabınızı silmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Aşağıdaki adımları izleyerek hesabınızı kalıcı olarak silebilirsiniz.

WhatsApp hesap silme işlemine geçmeden önce şunları belirtmek isteriz;

WhatsApp hesabınızın devre dışı bırakılması geri alınamaz; yani hesabınız silindikten sonra geri alamazsınız ve geri dönmeyi seçerseniz yeni bir kullanıcı olarak kaydolmanız gerekir. Hesabınızı silmeden önce hatırlamanız gereken birkaç şey var. Hesabınızı sildiğinizde mesaj geçmişiniz de silinir. WhatsApp sizi tüm aktif WhatsApp gruplarından çıkaracaktır. WhatsApp, WhatsApp yedeklemelerinizi de silebilir. Hesabımı sil seçeneğine tıkladığınızda artık WhatsApp hesabınıza yeniden erişim sağlayamayacaksınız. WhatsApp hesabınıza erişiminizi hemen kaybedeceksiniz ancak WhatsApp’ın tüm bilgilerinizi silmesi 90 güne kadar sürebilir. 90 gün sonra bile bu verilerin kopyaları yedek depolama alanında kalabilir.

Android’de WhatsApp hesap silme nasıl yapılır?

Android telefonunuzda WhatsApp’ı silmek için aşağıdaki işlemleri uygulayabilirsiniz.

Adım: WhatsApp’ı açın. Adım: Diğer seçenekler > Ayarlar > Hesap > Hesabımı sil’e dokunun. Adım: Telefon numaranızı uluslararası formatta eksiksiz olarak girin ve HESABIMI SİL’e dokunun. Adım: Açılır listeden hesabınızı silmenizin nedenini seçin. Adım: HESABIMI SİL’e dokunun.

Hesabınızı sildiğinizde;

Hesabınız WhatsApp’tan silinir.

Mesaj geçmişiniz silinir.

Tüm WhatsApp gruplarınızdan silinirsiniz.

Google Drive yedeklemeniz silinir.

iPhone’da WhatsApp hesap silme nasıl yapılır?

Adım: WhatsApp’ı açın. Adım: Ayarlar > Hesap > Hesabımı Sil’e gidin. Adım: Telefon numaranızı girin ve Hesabımı Sil’e dokunun.

Hesabınızı sildiğinizde;

Hesap bilgileriniz ve profil fotoğrafınız silinir.

Tüm WhatsApp gruplarınızdan silinirsiniz.

WhatsApp mesaj geçmişi yedeğiniz silinir.

WhatsApp ayrıca hesap silindikten sonra belirli günlük verilerini veritabanlarında tutma konusunda açık. Ancak bu verilerin, kullanıcının hesabıyla ilişkisinin kesildiği ve tekrar bağlanamayacağı vurgulanıyor.

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WhatsApp’ın verilerinizi nasıl işlediği ve sakladığı hakkında daha fazla bilgi edinmek için Gizlilik Politikası‘na göz atabilirsiniz.