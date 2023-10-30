Android DNS değiştirme son dönemin en popüler aramalarından biri olarak karşımıza çıkıyor. İnternet ortamında güvenliğini sağlamak isteyen kullanıcıların hedefinede olan bu işlem, bazı kullanıcılar için göz korkutucu olabilir. Bu yazımızda DNS nedir, Android DNS değiştirme nasıl yapılır hepsini adım adım anlattık.

DNS Nedir?

Android DNS değiştirme nasıl yapılır konusunda geçmeden önce DNS hakkında kısa bir bilgi turu yapalım. DNS, “Domain Name System” kısaltmasıyla bilinen bir sistemdir. Bu sistem, web sitelerinin IP adresleri ile insanların daha kolay anlayabileceği alan adları arasındaki ilişkiyi yönetir.

Örneğin, “www.ornek.com” alan adı, gerçekte bir IP adresiyle ilişkilendirilir. DNS, bu ilişkiyi sağlayarak, tarayıcınızın veya uygulamanızın doğru web sitesine erişmesini sağlar.

Android DNS Değiştirme İşlemi Neden Önemlidir?



Android cihazlar varsayılan olarak İnternet Servis Sağlayıcınızın (ISS) DNS sunucularını kullanırlar. Ancak, bu DNS sunucuları hızlı olmayabilir ve gizlilik konusunda endişeler yaratabilir. DNS değiştirerek şunları elde edebilirsiniz:

Daha hızlı İnternet: Hızlı ve güvenilir bir DNS sunucusu kullanmak, web sayfalarının daha hızlı yüklenmesini sağlar.

Hızlı ve güvenilir bir DNS sunucusu kullanmak, web sayfalarının daha hızlı yüklenmesini sağlar. Daha iyi gizlilik: Bazı DNS sunucuları, kullanıcı verilerini takip etme konusunda daha az istekli olabilir, böylece çevrimiçi gizliliğinizi artırabilirsiniz.

Bazı DNS sunucuları, kullanıcı verilerini takip etme konusunda daha az istekli olabilir, böylece çevrimiçi gizliliğinizi artırabilirsiniz. Sansürlenmiş sitelere erişim: Bazı DNS sunucuları, sansürlenmiş veya engellenmiş web sitelerine erişim sağlayabilir.

Android DNS Değiştirme Nasıl Yapılır?



Android cihazınızda DNS değiştirmek oldukça basittir. İşte adım adım nasıl yapılacağı:

Ayarlar uygulamasını açın. “Ağ ve İnternet” veya benzer bir seçeneği seçin. “Wi-Fi” bölümüne dokunun. Bağlı olduğunuz Wi-Fi ağına tıklayın. “Gelişmiş” veya “Ayarlar” seçeneğini bulup dokunun. “IP Ayarları” kısmında “DHCP” seçeneğini “Sabit” olarak değiştirin. “DNS 1” ve “DNS 2” seçeneklerine istediğiniz DNS sunucularının adreslerini girin. Kaydedin ve çıkın.

En İyi DNS Sunucuları

DNS sunucuları arasında birçok seçenek vardır. İşte bazı popüler ve hızlı DNS sunucularının adresleri:

Google DNS: DNS 1: 8.8.8.8, DNS 2: 8.8.4.4

DNS 1: 8.8.8.8, DNS 2: 8.8.4.4 Cloudflare DNS: DNS 1: 1.1.1.1, DNS 2: 1.0.0.1

DNS 1: 1.1.1.1, DNS 2: 1.0.0.1 OpenDNS: DNS 1: 208.67.222.222, DNS 2: 208.67.220.220

DNS Değiştirmenin Avantajları

DNS değiştirmenin bir dizi avantajı vardır:

Hızlı İnternet Erişimi: DNS değiştirmek, internet hızınızı artırabilir. Hızlı ve güvenilir bir DNS sunucusu, web sayfalarının daha hızlı yüklenmesini sağlar. Bu, video akışı yaparken veya büyük dosyaları indirirken fark edilir bir iyileştirme sunar.

DNS değiştirmek, internet hızınızı artırabilir. Hızlı ve güvenilir bir DNS sunucusu, web sayfalarının daha hızlı yüklenmesini sağlar. Bu, video akışı yaparken veya büyük dosyaları indirirken fark edilir bir iyileştirme sunar. Daha İyi Gizlilik ve Güvenlik: Bazı DNS sunucuları, kullanıcı verilerini takip etme konusunda daha az istekli olabilir. Bu, çevrimiçi gizliliğinizi artırabilir. Özellikle ISS’niz, web tarama alışkanlıklarınızı izleyen veya kişisel verilerinizi toplayan DNS sunucuları kullanıyorsa, farklı bir DNS sunucusu kullanmak gizliliğinizi korumanıza yardımcı olabilir.

Bazı DNS sunucuları, kullanıcı verilerini takip etme konusunda daha az istekli olabilir. Bu, çevrimiçi gizliliğinizi artırabilir. Özellikle ISS’niz, web tarama alışkanlıklarınızı izleyen veya kişisel verilerinizi toplayan DNS sunucuları kullanıyorsa, farklı bir DNS sunucusu kullanmak gizliliğinizi korumanıza yardımcı olabilir. Sansürlenmiş Sitelere Erişim: Bazı ülkeler veya ağ sağlayıcıları, belirli web sitelerini engelleyebilir. Ancak, bazı alternatif DNS sunucuları, bu engelleri aşmanıza yardımcı olabilir. Özellikle sansürlenmiş içeriğe erişim sağlayan DNS sunucuları, İnternet özgürlüğünüzü korur.

Bazı ülkeler veya ağ sağlayıcıları, belirli web sitelerini engelleyebilir. Ancak, bazı alternatif DNS sunucuları, bu engelleri aşmanıza yardımcı olabilir. Özellikle sansürlenmiş içeriğe erişim sağlayan DNS sunucuları, İnternet özgürlüğünüzü korur. Kötü Ağ Performansını Düzeltme: Bazı ISS’ler, düşük kaliteli veya yavaş DNS sunucularını kullanabilirler. Bu, internet performansını olumsuz etkileyebilir. DNS değiştirerek, ISS’nizin kontrolü dışında daha hızlı ve güvenilir bir DNS sunucusu seçebilirsiniz.

DNS Değiştirmenin Dezavantajları

DNS değiştirmenin bazı dezavantajları da vardır:

Hata Potansiyeli: DNS değiştirme işlemi yanlış yapılandırıldığında, İnternet bağlantınızı etkileyebilir. Yanlış DNS ayarları, İnternet sorunlarına yol açabilir.

DNS değiştirme işlemi yanlış yapılandırıldığında, İnternet bağlantınızı etkileyebilir. Yanlış DNS ayarları, İnternet sorunlarına yol açabilir. Güvensiz DNS Sunucuları: Rastgele veya güvenilir olmayan DNS sunucularını kullanmak, güvenlik risklerini artırabilir. Güvenilir DNS sunucularını seçmek önemlidir.

Rastgele veya güvenilir olmayan DNS sunucularını kullanmak, güvenlik risklerini artırabilir. Güvenilir DNS sunucularını seçmek önemlidir. Hız Sorunları: Bazı durumlarda, yeni bir DNS sunucusu kullanmak, beklenen hız artışını sağlamayabilir. DNS sunucusunun fiziksel uzaklığı veya yüklenme durumu hız sorunlarına yol açabilir.

Bazı durumlarda, yeni bir DNS sunucusu kullanmak, beklenen hız artışını sağlamayabilir. DNS sunucusunun fiziksel uzaklığı veya yüklenme durumu hız sorunlarına yol açabilir. DNS Sunucu Güncellemeleri: DNS sunucu adreslerinin güncel tutulması gerekebilir. Eski veya güncelliğini yitirmiş DNS sunucuları kullanmak, sorunlara yol açabilir.

DNS Değişikliği Sonrası Test ve Sorun Giderme

DNS değiştirdikten sonra internet bağlantınızı test etmelisiniz. Tarayıcınızı açarak web sitelerini ziyaret edin ve hızda bir artış veya azalma gözlemleyin. Ayrıca, DNS değişikliği sonrası herhangi bir sorun yaşarsanız, eski DNS ayarlarına geri dönebilirsiniz.

Sonuç

Android cihazınızda DNS değiştirme, internet deneyiminizi hızlandırabilir, gizliliğinizi artırabilir ve sansürlenmiş sitelere erişim sağlayabilir. DNS değişikliği yaparken güvenilir DNS sunucularını tercih etmek önemlidir. Ayrıca, değişiklik sonrası internet hızınızı ve sorunları düzenli olarak kontrol etmek iyi bir uygulamadır. İnternetin keyfini çıkarın ve güvenliğinizi artırın! Android DNS değiştirme, daha hızlı ve daha güvenli internet deneyimini sağlar.

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