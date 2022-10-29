Apple ve Spotify, son birkaç yıldır yaşadıkları çeşitli anlaşmazlıklar nedeniyle gündeme geliyordu. İki firma, şimdi de Spotify’a sesli kitap desteği getiren güncellemenin reddedilmesi nedeniyle karşı karşıya geldi. The New York Times tarafından paylaşılan bilgilere göre, Apple cephesi Spotify’ın güncellemesini toplamda üç kere reddetti!

“Spotify’ın Güncellemesi, App Store Politikalarına Uymuyor” İddiası!

Apple, resmi uygulama mağazası olan App Store’da oldukça katı kurallara yer veriyor. Firma, bu kurallar nedeniyle Epic Games gibi birçok firmayla karşı karşıya gelmiş ve Epic tarafı popüler uygulaması olan Fortnite’ı App Store’dan kaldırmıştı.

Şimdi de Apple ile Spotify arasında yeni bir anlaşmazlık çıkmış gibi görünüyor. Sorunun Spotify cephesinin Apple’ın uygulama içi satın alımlardan aldığı %30 paydan kurtulmaya çalışmasından kaynaklandığı iddia ediliyor.

Apple’ın yaptığı açıklamaların da bu yönde olduğu söylemek mümkün. Zira firmaya göre, Spotify tarafı App Store kurallarının etrafından dolaşmaya çalışıyor. Apple, Spotify’ın App Store dışındaki dijital satın alımlara yönlendirme konusundaki kurallara uymadığını söylüyor.

Firma, geçtiğimiz yıl bu konuda yeni kurallar konulduğunu belirtmiş ve uygulama geliştiricilerinin App Store dışındaki satın alımlara yönlendirirken bu kurallara uyması gerektiğini söylemişti. Görünen o ki, Spotify bu kurallara uymamayı tercih etmiş ve Apple’ a %30 pay vermekten kaçınmış. Ancak burada sorunun, Spotify’ın bu sistemi direkt olarak uygulama içinden yürütmesi olduğunu söyleyebiliriz.

Apple, Spotify’ın kullanıcılara bu tür satın alımları uygulama dışından yapabilmelerinde yardımcı olabilmek için bir iletişim sistemi oluşturabileceğini söylüyor. Bu sistem sayesinde sesli kitap almak isteyen kullanıcıların, yönergeler için Spotify’a başvurabileceği belirtiliyor.

Ancak bunun pek de ideal bir çözüm olmadığı söylenebilir. Eğer kullanıcıların daha rahat satın alım yapması isteniyorsa, Spotify tarafının Apple’ın %30 pay aldığı uygulama içi satın alımlara yönelmesi gerekiyor. Bunun da Spotify tarafından istenen bir durum olmadığını söylemek mümkün.

Apple Açıklama Yaptı!

Apple’ın ünlü haber sitesi MacRumors’a yaptığı açıklama ise şöyle:

“App Store, geliştiriciler için iyi bir iş fırsatı oluşturmak amacıyla tasarlandı. Biz, herkesin uygulamalarına yeni özellikler eklemesini ve bu sayede kullanıcılara sürekli fayda sağlayacak geliştirmeler yapmasını destekliyoruz. Hiçbir okuma uygulamasının, uygulamaya sesli kitap desteği eklemesiyle ve satın alımlar için kullanıcıları kendi sistemlerine yönlendirmesiyle bir sorunumuz yok. Spotify’ın güncellemesi, bizim koyduğumuz kurallara uymadığı ve kendi sistemlerinden yapılacak satın alımlar için kullanıcıları kendi sitelerine yönlendirmek yerine bunu direkt olarak uygulama içerisinden yapmaya çalıştıkları için reddedildi. Biz kendilerine gerekli rehberleri sağladık, kurallara uygun olarak yeniden düzenledikleri güncellemeyi de onayladık.”

Yani, Spotify’ın Eylül ayından beri kullanıma sunmaya çalıştığı güncelleme sonunda App Store’da yer aldı. Ancak Spotify, yeni sürümle beraber sesli kitapların direkt olarak uygulama içinden satın alınmasını sağlayan özelliği kaldırmış oldu. Yeni güncellemede, sesli kitap satın alım sayfasında “Bunun ideal olmadığını biliyoruz.” yazıyor. Bu yazıya tıklayanlar, Spotify’ın internet sitesine yönlendiriliyor ve satın alımlar bu sayede yapılıyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu kavgada kim haklı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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