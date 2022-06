WhatsApp, yeni özellikleri tanıtma ve mevcut özellikleri iyileştirme konusunda hep başarılı olmuştur. Meta’nın sahip olduğu mesajlaşma devi, platformu ile Telegram gibi rakip mesajlaşma servisleri arasındaki özellik boşluğunu sürekli olarak kapatmaya çalışıyor. Mesajlaşma hizmeti, grup sohbeti desteğini 512 kişiye çıkardı, dosya paylaşım sınırını yükseltti, sohbet geçmişini Android’den iPhone’a taşıma özelliğini ekledi ve mesaj yanıtlarını tanıttı.

Şimdi, şirket ek bir adım atıyor ve bir grup görüşmesi sırasında belirli kişileri sessize alma veya mesaj gönderme özelliğini kullanıma sunuyor. WhatsApp’ın üye sınırının uzatılmasına rağmen işlevsellik uzun süre ertelendi.

WhatsApp Başkanı William Cathcart, Twitter hesabından bir tweet aracılığıyla yeni özelliği açıkladı. Bir grup görüşmesinde, katılımcılar mikrofonunu kapatmayı unutan veya yanlışlıkla açan birinin sesini kapatabilir ve böylece herkesi onları dinlemek zorunda kalma derdinden kurtarıyor. Belirli kişileri sessize alma özelliği, yalnızca talep edene değil, tüm çağrı katılımcılarına sunulacaktır. Kişiyi kim susturursa kapatsın, gruptaki başka hiç kimse onları duyamaz. Bunu belirtmek için, sesi kapatılan kişinin adının yanında bir sessiz simgesi belirecektir.

Some new features for group calls on @WhatsApp: You can now mute or message specific people on a call (great if someone forgets to mute themselves!), and we've added a helpful indicator so you can more easily see when more people join large calls. pic.twitter.com/fxAUCAzrsy

— Will Cathcart (@wcathcart) June 16, 2022