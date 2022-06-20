Telegram, tüm kullanıcılar için ücretli sürümünü resmi olarak başlattı ve 4GB dosya yükleme ve daha hızlı indirme, reklam kaldırma ve daha fazlası gibi özelliklerini tanıttı. Aylık 94,99 TL karşılığında Telegram Premium, mesajlaşma platformunun “sürekli gelişimini özel olarak desteklemenize izin veren bir abonelik” olarak tanımlanıyor.
Lansmanda, Telegram Premium abonelerine özel yaklaşık 15 yeni özellik yer alıyor. Uygulama ayrıca genel olarak yedi yeni işlev daha kazandı ve “100‘den fazla düzeltme ve optimizasyona” ek olarak abone olmayanlar da dahil olmak üzere tüm kullanıcıların kullanımına sunulacak.
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Telegram Premium’un lansmanı için açıklanan haberler arasında sesli mesajı (sesi) metne çeviren bir fonksiyon bulunuyor. Kullanıcılar ayrıca dosyaları indirmek için iki kat büyüklüğe (şu anda 2 GB) sahiptir ve 1.000 kanala kadar katılma olanağı elde eder.
İçindekiler
Uygulamanın premium sürümünün ayrıcalıklı özelliklerine bakın:
- 4 GB yüklemeler
- Daha hızlı indirmeler
- 1.000 kanala kadar takip etme
- Her biri 200’e kadar sohbet içeren 20’ye kadar sohbet klasörü oluşturma
- Uygulamaya dördüncü bir hesap ekleme
- 10 sohbeti ana listeye sabitleme
- 10 adede kadar favori çıkartma kaydetme
- Sesli mesajların metne dönüştürülmesi
- Aylık güncellenecek benzersiz çıkartmalar
- Mesaj tepkilerinde kullanılacak 10 yeni emoji
- Uygulamayı başlatırken varsayılan klasörü değiştirme
- Hareketli profil resimleri kullanma
- Premium rozetler: Telegram Premium kullanımını belirtir
- Uygulamalarda kullanılacak üç özel simge
- Reklamların kaldırılması
İyileştirmeler
Telegram Premium’a abone olmak, Ayarlar alanına giderek doğrudan uygulamadan yapılabilir. Burada, ilgili işletim sisteminin App Store (iOS) ve Google Play (Anroid) tarafından işlenen, kullanıcıların ana özelliklerini kontrol edip abone olabilecekleri hizmet için yeni bir düğme var.
Duyuruda Telegram ayrıca “şu anda aylık 700 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip olduğunu” da kutluyor. Açıklamada, “Bugün, Telegram’ın tarihinde önemli bir gün sadece yeni bir dönüm noktası değil, aynı zamanda Telegram’ın sürdürülebilir para kazanma sürecinin başlangıcı anlamına geliyor”.
Şirket ayrıca, premium sürümün kullanıcılarının, lansmandan önce herkes için özelliklerden yararlanabileceğini, ancak ücretsiz sürümü sürekli olarak güncellemeye devam edeceğini belirtiyor. Bugünden itibaren herkesin kullanabileceği yeni işlevler arasında şunlar yer alıyor:
- Genel gruplar için katılım talepleri
- Sohbetlerde doğrulama damgaları
- Botlar artık “hakkında” alanına fotoğraf veya video ekleyebilir
- Android’de sohbet önizlemelerinde iyileştirmeler
- Android’de galeriye otomatik kaydetme
- Diğer uygulamalardan iOS’ta 2 GB veya 4 GB’a kadar dosya gönderebilme
- macOS’ta animasyonlu profil resmi oluşturma
- 100’den fazla genel düzeltme ve optimizasyon
Açıklamada ayrıca Telegram, platformun gelişiminin “öncelikle reklamcılar tarafından değil, kullanıcıları tarafından yönlendirilmesi gerektiğine” inandığını bildiriyor.