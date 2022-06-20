Telegram, tüm kullanıcılar için ücretli sürümünü resmi olarak başlattı ve 4GB dosya yükleme ve daha hızlı indirme, reklam kaldırma ve daha fazlası gibi özelliklerini tanıttı. Aylık 94,99 TL karşılığında Telegram Premium, mesajlaşma platformunun “sürekli gelişimini özel olarak desteklemenize izin veren bir abonelik” olarak tanımlanıyor.

Lansmanda, Telegram Premium abonelerine özel yaklaşık 15 yeni özellik yer alıyor. Uygulama ayrıca genel olarak yedi yeni işlev daha kazandı ve “100‘den fazla düzeltme ve optimizasyona” ek olarak abone olmayanlar da dahil olmak üzere tüm kullanıcıların kullanımına sunulacak.

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Telegram Premium’un lansmanı için açıklanan haberler arasında sesli mesajı (sesi) metne çeviren bir fonksiyon bulunuyor. Kullanıcılar ayrıca dosyaları indirmek için iki kat büyüklüğe (şu anda 2 GB) sahiptir ve 1.000 kanala kadar katılma olanağı elde eder.

Uygulamanın premium sürümünün ayrıcalıklı özelliklerine bakın:

4 GB yüklemeler

Daha hızlı indirmeler

1.000 kanala kadar takip etme

Her biri 200’e kadar sohbet içeren 20’ye kadar sohbet klasörü oluşturma

Uygulamaya dördüncü bir hesap ekleme

10 sohbeti ana listeye sabitleme

10 adede kadar favori çıkartma kaydetme

Sesli mesajların metne dönüştürülmesi

Aylık güncellenecek benzersiz çıkartmalar

Mesaj tepkilerinde kullanılacak 10 yeni emoji

Uygulamayı başlatırken varsayılan klasörü değiştirme

Hareketli profil resimleri kullanma

Premium rozetler: Telegram Premium kullanımını belirtir

Uygulamalarda kullanılacak üç özel simge

Reklamların kaldırılması

İyileştirmeler

Telegram Premium’a abone olmak, Ayarlar alanına giderek doğrudan uygulamadan yapılabilir. Burada, ilgili işletim sisteminin App Store (iOS) ve Google Play (Anroid) tarafından işlenen, kullanıcıların ana özelliklerini kontrol edip abone olabilecekleri hizmet için yeni bir düğme var.

Duyuruda Telegram ayrıca “şu anda aylık 700 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip olduğunu” da kutluyor. Açıklamada, “Bugün, Telegram’ın tarihinde önemli bir gün sadece yeni bir dönüm noktası değil, aynı zamanda Telegram’ın sürdürülebilir para kazanma sürecinin başlangıcı anlamına geliyor”.

Şirket ayrıca, premium sürümün kullanıcılarının, lansmandan önce herkes için özelliklerden yararlanabileceğini, ancak ücretsiz sürümü sürekli olarak güncellemeye devam edeceğini belirtiyor. Bugünden itibaren herkesin kullanabileceği yeni işlevler arasında şunlar yer alıyor:

Genel gruplar için katılım talepleri

Sohbetlerde doğrulama damgaları

Botlar artık “hakkında” alanına fotoğraf veya video ekleyebilir

Android’de sohbet önizlemelerinde iyileştirmeler

Android’de galeriye otomatik kaydetme

Diğer uygulamalardan iOS’ta 2 GB veya 4 GB’a kadar dosya gönderebilme

macOS’ta animasyonlu profil resmi oluşturma

100’den fazla genel düzeltme ve optimizasyon

Açıklamada ayrıca Telegram, platformun gelişiminin “öncelikle reklamcılar tarafından değil, kullanıcıları tarafından yönlendirilmesi gerektiğine” inandığını bildiriyor.