Cuma Raporu
Cuma Raporu #194: Yeni telefonlar, Metaverse ve dahası
Cuma Raporu #194 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
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Cuma Raporu #194: Yeni telefonlar, Metaverse ve dahası
Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/
Videoda bahsi geçen kanallar;
Sarp Kürkçü: https://www.youtube.com/c/baradh
Yüzüklerin Efendisi – Orta Dünya: https://www.youtube.com/c/OrtaD%C3%BCnya_yuzuklerin_efendisi
Konu başlıkları;
00:00 Giriş ve kadın cinayetleri
24:17 Yeni telefonlar: OnePlus Nord CE 2 5G, Redmi K50 Gaming, Realme 9 Pro, Redmi 10 (2022)
33:40 VR Gözlük satışları patladı
41:44 Covid-19 tedavi ilacı kullanılmaya başlandı
43:44 Omix telefonlara güncelleme geldi
44:54 Find X5 geliyor w/Hasselblad
50:26 Exynos/Snapdragon mevzusu
01:08:24 Intel, Tower Semiconductor’ı 5.4 milyar dolara satın alıyor
01:15:15 Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri dizisinden ilk fragman geldi
01:28:43 Akıllı telefon bağımlılığı en yüksek ülkeler açıklandı
01:35:46 Xiaomi 12 ailesinin muhtemel Avrupa fiyatları sızdırıldı
WhatsApp, Gönderilen Belgelerin Önizlemesini Gösteren Bir Özellik Üzerinde Çalışıyor
Cuma Raporu #194: Yeni telefonlar, Metaverse ve dahası
Snapchat, Lansmanından Neredeyse On Yıl Sonra Kullanıcı Adınızı Değiştirmenize İzin Veriyor!
HUAWEI MateBook D15 R5 Türkiye’de Satışa Sunuldu
Twitter Artık Favori Sohbetlerinizi Android ve iOS’ta Sabitlemenizi Sağlayacak!
Cuma Raporu #194: Yeni telefonlar, Metaverse ve dahası
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Cuma Raporu #194: Yeni telefonlar, Metaverse ve dahası
Telefon Ömrü Uzatan 6 Bilgi!
BU FİYATLARA AKILLI TELEFON ALINMAZ! | Yeni çıkan telefon fiyatları
500 TL ALTI 5 TWS KULAKLIK DENEDİK! | Hangisi alınır?
10.000 – 15.000 TL ARASI LAPTOPLAR! | Öğrenciye, çalışana, oyuncuya!
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