Cuma Raporu #194: Yeni telefonlar, Metaverse ve dahası

Cuma Raporu #194 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

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Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/

Videoda bahsi geçen kanallar;

Sarp Kürkçü: https://www.youtube.com/c/baradh

Yüzüklerin Efendisi – Orta Dünya: https://www.youtube.com/c/OrtaD%C3%BCnya_yuzuklerin_efendisi

Konu başlıkları;

00:00 Giriş ve kadın cinayetleri

24:17 Yeni telefonlar: OnePlus Nord CE 2 5G, Redmi K50 Gaming, Realme 9 Pro, Redmi 10 (2022)

33:40 VR Gözlük satışları patladı

41:44 Covid-19 tedavi ilacı kullanılmaya başlandı

43:44 Omix telefonlara güncelleme geldi

44:54 Find X5 geliyor w/Hasselblad

50:26 Exynos/Snapdragon mevzusu

01:08:24 Intel, Tower Semiconductor’ı 5.4 milyar dolara satın alıyor

01:15:15 Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri dizisinden ilk fragman geldi

01:28:43 Akıllı telefon bağımlılığı en yüksek ülkeler açıklandı

01:35:46 Xiaomi 12 ailesinin muhtemel Avrupa fiyatları sızdırıldı