WhatsApp gizlilik sözleşmesini reddetmenin sonuçlarını açıkladı

Ocak ayında kullanıcıların yeni gizlilik sözleşmesini kabul etmeye zorlayan WhatsApp oldukça büyük tepkiler almıştı. Öyle ki kullanıcılar Facebook ile bilgilerinin ve konuşmalarının paylaşılabileceğini düşünmüşlerdi.

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Genel bir bilgi verecek olursak ise WhatsApp için geçerli olmadığı söylenilen bu durum; konuşmaları uçtan uca şifreli sunmayan Facebook Messenger için geçerli durumda. Ancak buna rağmen Facebook ile alakalı bir tepki daha önceden görülmezken; WhatsApp, ilginçtir ki, bu tepkiye maruz kalmıştı. Sonrasında yine birçok kullanıcının WhatsApp benzeri; konuşma ulaşımı açısından güvenilirliklerinin yine tartışmaya açık olduğunu not düşebileceğimiz diğer uygulamalara geçtiğini görmüştük.

Bütün bunlar sonucunda WhatsApp yeni kurallarının uygulanmasını 8 Şubat tarihinden 15 Mayıs’a çekti. Kullanıcıların kafasındaki bazı soru işaretleri ise hala yerlerini koruyor. Mayıs ayı geldiğinde kuralları kabul etmeyen kişiler için oluşacak durum da merak edilenler arasında başta yer alıyor.

Dün yaptığı açıklamada da firma tam olarak bunu açıklıyor. İletilene göre Whatsapp gizlilik şartları kabul edilmezse; 15 Mayıs tarihinden sonraki birkaç hafta için bildirim ve arama almak mümkün olacak. Ancak uygulama üzerinden mesaj okuma ve gönderme imkanı verilmeyecek.

Sonrasında ne olacağı ise hala bilinmiyor. Ancak WhatsApp uygulamasının yeni şartlarına göre firma; 120 gün boyunca aktif olmayan hesapları silme hakkını saklı tutuyor. Dolayısıyla gizlilik şartlarının reddedilmesi durumunda böyle bir uygulama yapılması da mümkün.

Bu arada son olarak WhatsApp uygulamasının zaten yıllardır Facebook ile bilgi paylaştığını belirtelim. Yeni gizlilik şartlarıyla bu bilgilere eklenmesi mümkün şeyler ise ödeme ve alışveriş bilgileri. Uygulamanın bunu Facebook reklam önerilerine destek sağlamak için yapması muhtemel. Ancak WhatsApp üzerinden alışverişin çok yaygın olmadığını da düşünürsek, şimdilik çok fazla değişen bir şey olmayacak gibi duruyor.