WhatsApp, güvenliği artırmak amacıyla Android kullanıcıları için şifresiz bir geçiş anahtarı oluşturma özelliğini tanıttı. Bu yeni özellik, yaklaşık bir ay önce başarılı bir beta testinden sonra kullanıcılara sunuldu. Google ayrıca, kişisel hesaplar için şifre anahtarlarını varsayılan giriş yöntemi olarak benimsemeyi yakın bir zamanda duyurdu. Peki, WhatsApp geçiş anahtarı nedir?

Geçiş anahtarı, kimliği doğrulayan ve yalnızca yetkilendirilmiş cihazların WhatsApp hesabına erişmesine izin veren, rakam veya karakter kombinasyonlarından oluşan kısa bir kod. Bu anahtarı oluştururken, cihazınızın yüz tanıma özelliğini, parmak izini veya PIN kodunu kullanabilirsiniz.

WhatsApp Geçiş Anahtarı Nasıl Oluşturulur?

WhatsApp ayarlarına gidin. “Parolalar” seçeneğine dokunun ve “Geçiş anahtarı oluştur”u seçin. Ekrandaki talimatları takip edin. Cihazınızın ekran kilidini kullanmanız istenebilir.

Bu özellik, hesabınıza giriş yaparken sorun yaşayan kullanıcılar için özellikle kullanışlıdır. Geleneksel şifreler yerine kimliğinizi doğrulamak için biyometrik verilerinizi kullanabilirsiniz.

Geçiş Anahtarı Kurulumu İçin Gereksinimler Şifre anahtarı ayarlamak için Android cihazınızın en az sürüm 9 veya daha yeni bir sürümünü çalıştırması, bir Google hesabınıza sahip olmanız ve cihazınızın kilit ekranının etkin olması gerekmektedir. Ayrıca, Google Play Store’un en son sürümünün yüklü olduğundan emin olmalısınız. WhatsApp’ı yeniden yüklüyorsanız ve zaten bir şifreniz varsa, kayıt sırasında bunu kullanmak isteyip istemediğiniz sorulabilir.

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WhatsApp, önümüzdeki haftalarda ve aylarda geçiş anahtarı desteğini kademeli olarak Android kullanıcılarına sunacak. Ne yazık ki, henüz iPhone kullanıcılarına yönelik geçiş anahtarı desteğiyle ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor.