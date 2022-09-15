Dünyanın önde gelen mesajlaşma uygulaması WhatsApp Beta’nın deneme sürümü, bu hafta çevrimiçi durumu gizleme işlevini yayınlamaya başladı. Bu özellik, Android yazılımının 2.22.20.9 sürümüne sahip olanlara sunuluyor.

Bilgi dün Wabetainfo tarafından yayınlandı. Siteye göre, yenilik birkaç test kullanıcısı tarafından kullanılabilir ve 2.22.20.7 Beta sürümünün bazı kullanıcıları da erişime sahiptir.

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Yenilik bir süredir test ediliyor ve tüm son kullanıcılara ulaşmak için herhangi bir tarih olmamasına rağmen, herkesin özelliği yakında alması bekleniyor.

WhatsApp Beta’ya sahip olanların ekran görüntüleri, planın nasıl çalışması gerektiğini göstermektedir. Görüntüler, kişinin Ayarlar > Hesap > Gizlilik bölümüne gitmesi gerektiğini ve bu menüde “Son görülme ve çevrimiçi” yi göreceğini gösteriyor.

Seçeneğe tıklayarak, kullanıcı uygulamada çevrimiçi durumlarının kimlerin gösterileceğini tanımlayabilecektir. Durumun herkese açık olmasını veya aynı “Son görülme” ayarına sahip olmayı seçebilirsiniz.

Yani, “gizle” işlevi herkese geldiğinde, insanlar kendi bağlantılarına mı, bazı istisnalar dışında kendi bağlantılarına mı, yoksa hiç kimseye mi gibi durumları çevrimiçi görünmeyi seçebilecekler.