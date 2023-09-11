Avrupa Birliği’nin Dijital Marketler Yasası’nın kısa süre önce yürürlüğe girmesiyle beraber ilginç şeyler yaşanıyor. İlk olarak Apple’ın üçüncü taraf uygulama mağazalarına izin vermek zorunda kalacağı iddiaları ortalığı çalkalamıştı. Şimdiyse Meta’nın devasa mesajlaşma uygulaması WhatsApp, pazardaki hakim konumu nedeniyle diğer uygulamalarla uyum içerisinde çalışmaya “davet ediliyor”! WhatsApp tüm mesajlaşma uygulamalarını tek bir yerde birleştirebilir!

WhatsApp, Yeni Döneme İlk Adımı Attı! Üçüncü Taraf Uygulama Desteği Yakında Mümkün Olabilir!

Bugün yayınlanan 2.23.19.8 sürüm numarasına sahip WhatsApp beta Android igüncellemesi, “Üçüncü Taraf Sohbetleri” adı verilen yeni bir menü içeriyor. Bu ekran şu an için işlevsel değil ve kullanıcılara herhangi bir üçüncü taraf sohbete erişim sağlamıyor gibi görünüyor. Ancak, bu güncelleme, Meta’nın şifreli mesajlaşma uygulamasını platformlar arası uyumluluğa açma yolunda atılan önemli bir adım olarak kabul ediliyor.

Dijital Marketler Yasası, kapı bekçileri olarak adlandırılan pazarın hakimi şirketlerin “adil olmayan koşullar dayatmasını önlemeyi” ve “önemli dijital hizmetlerin herkese açık kalmasını sağlamayı” amaçlıyor. Bu düzenleme, mesajlaşma uygulamalarının birlikte çalışmasını sağlayarak kullanıcıların daha fazla seçeneğe sahip olmasını hedefliyor.

Meta ve Microsoft, Dijital Marketler Yasası’na uyum sağlamak için kendi mobil uygulama mağazalarını planlıyorlar. Bu düzenleme aynı zamanda Apple’ın iMessage’ını ve Microsoft’un Bing arama motoru, Edge tarayıcısı ve reklamcılık hizmetini de incelemeye alacak gibi görünüyor.

WhatsApp’ın bu yeni güncellemesi, kullanıcıların gelecekte daha fazla seçeneğe sahip olabileceğinin bir işareti olarak değerlendiriliyor. Üçüncü taraf sohbetleri, iletişim deneyimini daha da zenginleştirebilir ve kullanıcılara daha fazla esneklik sunabilir. Ancak, bu özelliklerin tam olarak nasıl çalışacağı ve ne zaman kullanıma sunulacağı hala belirsizliğini koruyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? WhatsApp üzerinden diğer mesajlaşma uygulamalarınızı kontrol etmek ister misiniz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!