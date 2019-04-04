WhatsApp Business iOS’a geliyor!

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp‘ın iş odaklı kullanım için üretilen WhatsApp Business iOS kullanıcılarının hizmetine sunulmaya başlandı.

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WhatsApp Business özellikleri

Bu mesajlaşma uygulaması aracılığıyla küçük işletme sahipleri, iş ilişkilerini ve kurum içindeki iletişimi yönetebilecekler. İşletmeler firmanın tanıtımını, e-posta adresini, mağaza adreslerini ve web sitesini oluşturdukları profillerinde paylaşabilecekler. Ayrıca bu platform üzerinden müşterilerinin sorularına hızlı bir şekilde yanıt da verebilecekler.

Kullanıcılar uygulamayı standart WhatsApp uygulamasında olduğu gibi WhatsApp Web‘e bağlayabilecekler. Bu sayede konuşmaları yönetebilecek ve bilgisayarlarından dosya gönderebilecekler. İlk olarak Brezilya, Almanya, Endonezya, Meksika, İngiltere ve Amerika gibi ülkelerdeki kullanıcılara sunulan uygulama gelecek haftalarda herkesin kullanımına açılacak.