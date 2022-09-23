Akıllı çip pazarında rekabet yıllardır olduğu gibi çok kızgın. Piyasa araştırma ajansı Counterpoint‘in yakın tarihli bir raporuna göre, ikinci çeyrekte MediaTek, %39‘luk küresel pazar payı ile 4G ve 5G orta segment cihazların neredeyse vazgeçilmezi oldu. Ancak, bu markanın cep telefonu çiplerinde zirvede olduğu anlamına gelmiyor. Şirket her ne kadar büyük bir büyüme sağlasa da piyasadaki en büyük gelir payı hala Qualcomm firmasına ait. Merak edenler için piyasadaki gelir dağılımında MediaTek üçüncü sırada yer alıyor. Anlayacağınız üzere her ne kadar şirketin ürünleri daha fazla kullanılsa da, kullanıldığı kadar kar getirmiyor.

İçindekiler MediaTek Büyümeye Devam Edecek

MediaTek Büyümeye Devam Edecek

MediaTek, akıllı telefon işlemcileri pazarına %39’luk bir payla hakim durumda. Helio G serisi ve Dimensity 700 serisi ile en büyük satışlarını yapan MediaTek, fiyat/performans sınıfı cihazlarda oldukça rağbet görüyor. MediaTek’in 2022’nin ikinci çeyreğindeki sevkiyatları, büyük Çinli akıllı telefon üreticilerden gelen düşük siparişler nedeniyle bir önceki çeyreğe göre biraz azaldı. Fakat bu şirketin küçüldüğünü veya prestijini kaybettiği anlamına gelmesin. Analizler, şirketin ürettiği işlemciler yılın son çeyreğinde daha fazla telefon için güç vereceğini söylüyor.

Öte yandan Qualcomm üst segment cihazlarda ve amiral gemilerinde mutlak zirvede. Şirketin tüm akıllı telefon pazarında yüzde yirmi dokuzluk bir payı olsa da, markanın yonga setleri her yıl piyasaya hükmeden cihazlara güç vermekte. Söylediğimiz gibi firma, 2022’nin ikinci çeyreğinde gelir açısından %44’lük payla AP pazarına hakim durumda. Bu büyük yüzdeyi daha iyi anlamak adına şirketin geçen yıla göre gelir artış oranının yüzde 56 arttığı verisini ortaya koyabiliriz. Lider şirket, akıllı telefon pazarı ile orantılı bir büyüme gösteriyor. Her ne kadar ana işlemci satmasa şirketin Apple için ana bant sürümleri de ürettiğini belirtmekte fayda var.

İki şirket arasındaki zirve yarışına daha uzak bir pencereden bakmak istersek. Listedeki diğer isimlerin aldıkları paylar şu şekilde: lider iki markanın ardından Apple, %14’lük payla üçüncü sırada, Ziguang Zhanrui %11’lik payla dördüncü sırada, Samsung %6’lık payla beşinci sırada ve Huawei Hisilicon %0,4’lük payla altıncı sırada yer aldı. İlerleyen zamanlarda durumlar nasıl değişir merak konusu.

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