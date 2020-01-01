Whatsapp, bazı eski cihazlar için desteği kesti!

Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp, kısa süre sonra bazı eski sürüm işletim sistemleri için destek sürecini sonlandıracağını duyurdu. Eğer eski bir akıllı telefon kullanıyorsanız, bundan sonra popüler uygulamayı kullanamayabilirsiniz!

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Whatsapp, bazı eski Android ve iOS sürümlerine destek vermeyecek!

İşletim sistemi sürümlerinin fazlalığı, her bir sürüm için optimizasyon yapması gereken uygulama geliştiricilerinin işini zorlaştırıyor. Bu yüzden çoğu geliştirici eski işletim sistemi sürümü için destek vermeyi kesiyor. Whatsapp da artık gelişim imkânı vermeyen bazı sürümler için uygulama desteğini keseceğini açıkladı. Buna göre; 1 Şubat tarihi itibarıyla Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich, iOS 9 ve KaiOS 2.5.1 altındaki sürümlere sahip işletim sistemleri uygulamayı indiremeyecek ve çalıştıramayacak. Ayrıca uygulama marketi kapanan Windows Phone kullanıcıları da söz konusu tarihten sonra Whatsapp’ı kullanamayacak.

Uygulamanın destek sayfasında kullanıcılara sohbet yedeklerinin alınması ve daha güncel bir akıllı telefona geçiş yapması tavsiye ediliyor. Eski işletim sistemine sahip telefonlar 1 Şubat’tan sonra Whatsapp’ı çalıştırmayacağı için yedeklere de erişim sağlanamayacak.

Söz konusu sorundan etkilenecek kullanıcı sayısı ise çok az gibi görünüyor. Zira desteğin kesileceği Android 2.3 Gingerbread işletim sistemini kullanan aktif kullanıcı sayısı, tüm platforma oranla %0.3 olarak biliniyor. iOS tarafında ise hızlı güncelleme sürecinden ötürü bu oranın çok daha düşük olduğu ifade ediliyor.