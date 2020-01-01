Aynı anda iPhone 7 ve Mi 9T kullanmak – Sizin Yorumunuz (Burak Bekir Eroglu)

Kim Kullanmak İster serimizin ilk televizyonu olan Philips The One TV sıradaki kullanıcısı evli ve bir çocuk babası olan Fatih Bıçakçı 55PUS7304 ile ilgili deneyimlerini bizlere aktarıyor.

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Fatih’in The One için düşünceleri, beğendiği yönleri ve düşüncelerini bu videoda görebilirsiniz.

İyi seyiler…

Philips The One 55PUS7304 modeli neler sunuyor?

Yıl başında tanıtılan The One serisi, tüketicilerin ihtiyaç duyduğu tüm özellikleri ‘erişilebilir’ fiyatlarda sunmayı hedefliyor. Serinin “The One” isimlendirmesi de aslında buradan geliyor.

Tasarımsal açıdan Philips’in imzası haline gelen Ambilight aydınlatmalar, üçlü formuyla bu modelde yer alıyor. Bilmeyenler için Ambilight, televizyonun arkasında konumlandırılan ve izlediğiniz görüntüye veya sese göre renk değiştiren LED aydınlatmaları ifade eden bir teknoloji. Bu teknolojinin kullanıcılara sağladığı iki önemli avantaj var. Bunlardan birincisi tabii ki izlediğiniz görüntüye uyumlu bir şekilde LED aydınlatmalar duvara ışık yansıttığı için, gördüğünüz görüntü Ambilight olmayan bir televizyona göre çok daha şık görünüyor. Bu teknolojinin bir diğer avantajı ise duvardaki renkler ekranınızdaki görüntüyle birleştiğinden, televizyonunuz olduğundan daha büyük görünüyor.

The One serisinin belki de en önemli artısı, rakiplerinden farklı olarak bütün HDR standartlarını bünyesinde barındırıyor olması. Bu modelde de HDR, HLG, HDR10+ ve Dolby Vision desteklerinin tamamı yer alıyor.

Görüntü kalitesini belirleyen bir diğer unsur ise televizyonun içerisinde yer alan P5 Perfect görüntü motoru. Bu motor; netlik, kontrast ve hareket gibi pekçok alanda görüntüyü analiz ederek anlık olarak görüntünün iyileştirilmesinde görev alıyor.