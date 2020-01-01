Sizin Yorumunuz
Aynı anda iPhone 7 ve Mi 9T kullanmak – Sizin Yorumunuz (Burak Bekir Eroglu)
Sizin Yorumunuz
Redmi Note 8 – Sizin Yorumunuz (Semih Acar)
Sizin Yorumunuz serisinin yeni konuğu Redmi Note 8 modeliyle Semih Acar oldu. Bakalım Semih Bey, Redmi Note 8 hakkında bize nasıl kullanıcı deneyimleri aktaracak?
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47.000 TL’lik 16 inç MacBook Pro – Sizin Yorumunuz (Güçlü Atamer)
16 inç MacBook Pro modelini gerçekten satın alarak deneyimini bizlere aktaran Güçlü Atamer, iPhone 11 Pro Max ve Samsung Galaxy Note 10 Plus karşılaştırması ardından yeniden HWP ekranlarında.
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İşi gereği böylesine pahalı ve güçlü bir bilgisayarı tercih etmek durumunda kalan Güçlü, daha önceki MacBook deneyimleri ve şimdiki ile ne gibi artıları ve eksileri olduğunu yeniden inceleme tadında aktarıyor.
iPhone 11 Pro Max ve Samsung Galaxy Note 10+ – Sizin Yorumunuz (Güçlü Atamer); https://youtu.be/WlHe5N-KCX0
Güçü Atamer YouTube kanalı; https://www.youtube.com/user/gatamer
İyi seyirler…
Sizin Yorumunuz
Philips The One TV – Kim Kullanmak İster (Fatih Bıçakçı)
Kim Kullanmak İster serimizin ilk televizyonu olan Philips The One TV sıradaki kullanıcısı evli ve bir çocuk babası olan Fatih Bıçakçı 55PUS7304 ile ilgili deneyimlerini bizlere aktarıyor.
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Fatih’in The One için düşünceleri, beğendiği yönleri ve düşüncelerini bu videoda görebilirsiniz.
İyi seyiler…
Philips The One 55PUS7304 modeli neler sunuyor?
Yıl başında tanıtılan The One serisi, tüketicilerin ihtiyaç duyduğu tüm özellikleri ‘erişilebilir’ fiyatlarda sunmayı hedefliyor. Serinin “The One” isimlendirmesi de aslında buradan geliyor.
Tasarımsal açıdan Philips’in imzası haline gelen Ambilight aydınlatmalar, üçlü formuyla bu modelde yer alıyor. Bilmeyenler için Ambilight, televizyonun arkasında konumlandırılan ve izlediğiniz görüntüye veya sese göre renk değiştiren LED aydınlatmaları ifade eden bir teknoloji. Bu teknolojinin kullanıcılara sağladığı iki önemli avantaj var. Bunlardan birincisi tabii ki izlediğiniz görüntüye uyumlu bir şekilde LED aydınlatmalar duvara ışık yansıttığı için, gördüğünüz görüntü Ambilight olmayan bir televizyona göre çok daha şık görünüyor. Bu teknolojinin bir diğer avantajı ise duvardaki renkler ekranınızdaki görüntüyle birleştiğinden, televizyonunuz olduğundan daha büyük görünüyor.
The One serisinin belki de en önemli artısı, rakiplerinden farklı olarak bütün HDR standartlarını bünyesinde barındırıyor olması. Bu modelde de HDR, HLG, HDR10+ ve Dolby Vision desteklerinin tamamı yer alıyor.
Görüntü kalitesini belirleyen bir diğer unsur ise televizyonun içerisinde yer alan P5 Perfect görüntü motoru. Bu motor; netlik, kontrast ve hareket gibi pekçok alanda görüntüyü analiz ederek anlık olarak görüntünün iyileştirilmesinde görev alıyor.