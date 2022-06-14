Mark Zuckerberg, resmi Facebook hesabındaki bir gönderide, konuşma geçmişini artık Android’den iOS’a aktarmanın mümkün olacağını duyurdu. Meta CEO’suna göre, kullanıcılar uçtan uca şifrelemeyi korurken bir işletim sisteminden diğerine konuşmalar, fotoğraflar, videolar ve sesli mesajlar gönderebilecekler.

Özelliğin kademeli olarak tüm kullanıcıların kullanımına sunululyor ancak cihazlarda en az Android 5 ve iOS 15.5 sürümünün yüklü olması gerektiğini belirtmekte fayda var. Aktarımın, iOS 16 beta çalıştıran iPhone’larda çalışması şuanda garanti edilmediğini belirtelim.

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Aktarımı gerçekleştirmek için bir kablo kullanmak gerekli değildir, sadece aynı Wi-Fi ağı yeterli olacak. İlk adım, Android cihazınızda Move to iOS uygulamasını kullanmak ve talimatları takip etmektir. Tüm mobil verilerinizi aktardıktan sonra, App Store’dan WhatsApp’ın en son sürümünü yüklemeniz ve Android cihazınızda kullanılan aynı telefon numarasını kullanarak oturum açmanız gerekir. Bu yapıldıktan sonra, tüm konuşmalar kullanıcının iPhone’unda tam olarak görünecektir.

iPhone’dan Android’e

Konuşmaları iPhone’dan Android’e aktarma işlevi geçen yıl zaten mevcuttu. Bu durumda, kullanıcının bir USB-C kablosuna ihtiyacı vardır, Android’de Smart Switch uygulamasına ve iOS’ta WhatsApp 2.21.160.17 (veya üstü) sürümüne sahip olmalıdır. Yeni özellik hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmından bize bildirin.