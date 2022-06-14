Mozilla bugün, Toplam Çerez Koruması‘nı varsayılan olarak dünya çapındaki tüm Firefox kullanıcıları için kullanıma sunduğunu ve Toplam Çerez Koruması özelliğini içeren önceki sürümlerin kapsamını isteğe bağlı olarak genişlettiğini duyurdu.

Önceden Toplam Çerez Koruması’nı kullanmak için, Firefox kullanıcıları Sıkı İzleme Koruması özelliğini seçebilirdi, ancak varsayılan ayar olarak tüm kullanıcılar için açık değildi. Mozilla, herkes için kullanıma sunmadan önce, Firefox’ta Toplam Çerez Korumasını, kaydolma işleviyle aylardır test ediyor.

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Toplam Çerez Koruması, izleyicilerin farklı web sitelerinde kullanıcı tarama geçmişini izlemek için çerezleri kullanmasını önlemek için tasarlandı.

Mozilla’ya göre, bu özellik göz attığınız siteyle sınırlandırarak siteler arası izlemeyi engelliyor. Firefox, Toplam Çerez Koruması özelliğinin “Chrome ve Edge’i toz içinde bıraktığını” ve Google ve Microsoft’un kullanıcılara daha iyi koruma sağlamak için liderliğini takip ettiğini görmek istediğini söylüyor. Apple’ın Safari tarayıcısı, siteler arası izlemeyi önleyen ve bir kullanıcının IP adresini gizleyen benzer izleme önleme özelliklerine sahiptir.

Firefox, Mozilla web sitesinden ücretsiz olarak indirilebilir.