WhatsApp beta v2.22.18.13 sürümü ie kullanıcıların silinen mesajları geri almalarını sağlayan bir özelliği test ediyor. Şimdi “Accidental Delete” olarak adlandırılan bu özellik hem Android hem de iOS uygulamaları için kararlı bir sürüm aracılığıyla daha geniş bir kitleye sunuluyor.

Bu uzun zamandır beklenen ve çok ihtiyaç duyulan bir özellik. Daha önce, “herkes için sil” yerine “benim için sil” seçeneğine dokunduğunuzda başka bir seçeneğimiz yoktu, bu da kullanıcıları özellikle WhatsApp gruplarında yanlış bir mesaj paylaştıklarında ve bunu herkes için silmek istediklerinde etkiliyordu.

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Şimdi, “benim için sil” seçeneğini kullandığınızda, bu yeni özellik silinen mesajları geri almanıza izin verecek. Ekran görüntüsünde gösterildiği gibi “benim için sil” seçeneğine dokunarak bir mesajı sildiğinizde, WhatsApp ekranın altında size bir hata yaptıysanız silme işlemini geri alabileceğinizi söyler.

İşlemi durdurmak için beş saniyelik bir süreniz olacak, bu da mesajı geri almanıza ve isterseniz herkes için silmenize olanak tanıyacak. Mesajların herkes için başarıyla silinebilmesi için sizin ve alıcıların WhatsApp’ın en son sürümünü kullanıyor olması gerektiğini unutmayın.