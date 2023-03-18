WhatsApp Android beta için yeniden tasarlanmış bir sohbet eki menüsü üzerinde çalışıyor. WABetaInfo’nun haberine göre, değiştirilen sohbet eki menüsü daha net ve daha kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor.

Yeni sohbet eki menüsü şu anda geliştirilme aşamasında ve uygulamanın gelecekteki bir güncellemesinde yayınlanması bekleniyor. WhatsApp gözlemcisine göre, yeni arayüz “kullanıcılara daha modern ve sezgisel bir deneyim” sunacak. Bu özellik Android için WhatsApp beta sürümü 2.23.6.17’de mevcut halde.

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Bu ayın başlarında, mesajlaşma platformu iOS beta için yeniden tasarlanmış bir sohbet eki menüsü üzerinde çalışıyordu. WhatsApp, her iki platformun kullanıcıları için de ek menüsünü düzenli ve daha basit hale getirmeyi planlıyor.

Bu arada, WhatsApp’ın Android beta sürümünde grup sohbetlerinde profil simgelerini gösterecek yeni bir özelliği kullanıma sunduğu bildirildi. Bu özellik, kullanıcıların profil simgelerini göstererek grup üyelerini daha iyi tanımlamalarına yardımcı olacak ve grup konuşmalarına dahil olmayı kolaylaştıracak.

WhatsApp ayrıca anket seçeneğini yalnızca bir seçenekle sınırlandırmak için çalışıyor. WABetaInfo’nun haberine göre şirket, anket oluşturucuda, göndericinin anketi yalnızca bir seçenekle sınırlamasına olanak tanıyacak yeni bir seçenek sunmayı planlıyor.

Raporda, kullanıcılar bir ankette birden fazla seçenek seçtiğinde, “bazı belirsizliklere yol açtığı ve hangi seçeneğin en popüler veya nihai sonuç olduğunu belirlemenin zor olabileceği” belirtildi.

Ancak yeni özellik sayesinde anket sonuçları net ve daha doğru olacak. Anketleri yalnızca bir seçenekle sınırlama özelliği şu anda geliştirilme aşamasında ve uygulamanın gelecekteki bir güncellemesinde yayınlanması bekleniyor.