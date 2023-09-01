WhatsApp, sürekli olarak yeni özellikler ve tasarım güncellemeleri sunarak kullanıcı deneyimini geliştirmeye devam ediyor. Şimdi ise Android uygulaması için büyük bir yeniden tasarımın kapıda olduğu belirtiliyor. Bu yenilikler, geçtiğimiz gün ortaya çıkarılan beta güncellemesiyle beraber artık somutlaşmış durumda. İşte WhatsApp’ın yeni Android uygulaması arayüzü!

Yeni WhatsApp Android Uygulaması Tasarımı Çok Şık Olmuş!

Güncelleme, mevcut yeşil üst çubuğun yerine beyaz bir üst çubuk getirerek dikkat çekiyor. Yeni tasarım, Google’ın Android 14 ile beraber hayatımıza getirdiği Material You 3 tasarım ilkelerine dayanıyor ve modern bir görünüm sunmayı amaçlıyor. Ancak, yeşil rengin tamamen kaldırılması yerine, WhatsApp logosu gibi belirli öğelerde yeşilin korunacağı belirtiliyor.

Yeni tasarımın alt kısmında navigasyon çubuğunun bulunması da dikkat çekiyor. Bu, WhatsApp’ın iOS ve Android arayüzlerini daha uyumlu hale getirme amacını taşıyor. iOS zaten alt gezinme çubuğuna sahipken, Android’de de benzer bir tasarımın benimsenmesi platformlar arası tutarlılığı artırabilir.

Sohbet bölümünde ise kullanıcıların daha iyi bir deneyim yaşayabilmesi için ‘Tümü’, ‘Okundu’, ‘Kişisel’ ve ‘İş’ filtre seçeneklerinin ekleneceği belirtiliyor. Bu, kullanıcıların mesajları kolayca sıralamasını ve yönetmesini sağlayacak. Ayrıca, bu tasarım değişikliklerinin iOS uygulamasına da gelmesi ve böylece platformlar arasında uyum sağlanması hedefleniyor.

Henüz resmi olarak yayınlanmamış olan beta sürümlerdeki bu tasarım güncellemesi, Windows ve Mac uygulamalarına da gelebilir. Ancak, güncellemelerin test aşamasında olduğunu ve ne zaman yayınlanacağına dair kesin bir bilgi olmadığını belirtelim. Yine de WhatsApp kullanıcıları, bu yenilikleri heyecanla bekliyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni WhatsApp arayüzünü nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!