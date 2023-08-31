TECNO, Ar-Ge laboratuvarlarının en son ürünü olan yuvarlanabilir akıllı telefon konsepti TECNO Phantom Ultimate modelini bugün tanıttı. Bu ilginç konsept cihaz, kullanıcıların akıllı telefon deneyimini yeni bir seviyeye taşımayı hedefliyor. Resmen gelecekten gelen bu telefonun ekranı büyüyebiliyor!

TECNO’dan Yenilikçi Yuvarlanabilir Akıllı Telefon Konsepti: TECNO Phantom Ultimate!

Phantom Ultimate, TECNO’nun daha önce duyurduğu Vision V konseptine benziyor. Ancak bu cihazda, katlanma mekanizması yerine telefonun sağ üst tarafında konumlandırılmış bir düğmeye basarak cihazı genişleten bir motor sistemine yer verilmiş. Bu yenilikçi yaklaşım, cihazın açılmasını kolaylaştırıyor.

Bu motor sistemi sayesinde, cihazın ekranı yanlara doğru genişleyerek ekranını yalnızca 1,2-1,3 saniye içinde 6,55 inçten 7,11 inçe çıkabiliyor. Yani burada ciddi bir ekran alanı kazanmaktan bahsediyoruz. TECNO cephesi bu konsepti pratiğe geçirebilen ilk markalardan biri olarak dikkat çekiyor.

Cihaz tekrar katlandığında, 6,55 inç ekrana sahip normal bir akıllı telefona dönüşüyor ve ekstra ekran arka kısma doğru katlanarak Sürekli Açık Ekran (AOD) görevini üstleniyor. Ekranın teknik özellikleri de oldukça etkileyici. 2.296 x 1.596 piksel çözünürlüğü ve 388 PPI piksel yoğunluğuna sahip 7,11 inç boyutundaki On-cell LTPO AMOLED panel, %100 DCI-P3 renk uzayı desteği sunuyor. Tabii, bu tür teknik detayların henüz bir konsept cihazda somut olarak kullanılabilir hale gelip gelmeyeceği merak konusu.

Tasarım açısından, cihazın 9,93 mm kalınlığına sahip olduğunu ve dışardan bakıldığında normal bir telefondan neredeyse farksız olduğunu söylemek mümkün. Cihaz, kullanıcıların tek elle rahatça kullanabilmesi düşünülerek tasarlanmış. Ayrıca, içe doğru yuvarlanan ekranın zarar görmemesi için koruyucu cam ve daha iyi bir kavrama sağlamak üzere dokulu arka yüzey gibi detaylar da düşünülmüş.

Ancak üzücü bir haber de var. TECNO’nun Phantom Ultimate’i henüz sadece bir konsept olarak duyurduğunu ve yakın gelecekte cihazın piyasaya çıkacağına dair resmi bir açıklama olmadığını belirtmekte fayda var. Yuvarlanabilir akıllı telefon teknolojisi üzerinde hala bazı zorlukların aşılması gerekiyor ve bu tür cihazların ne zaman gerçek dünyada kullanılabilir hale geleceği belirsizliğini koruyor.

Yine de Samsung’un katlanabilir telefon pazarına cesurca adım atması gibi, TECNO’nun da bir süredir var olan bu teknolojiyi pratiğe geçirmesi, yuvarlanabilir ekranların gelişmesi ve diğer markalar tarafından benimsenmesi için önem arz ediyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? TECNO’nun yeni katlanabilir canavarını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!