Android cihazlarda bir süredir tasarımsal değişikliklerle test edilen WhatsApp, beta programına kayıtlı kullanıcılar için yeni haliyle sunulmaya başladı.

Uygulama içerisinde kullanıcı deneyimini iyileştiren bu değişiklik uzun zamandır iOS cihazlarda vardı. Fakat Android için geç de olsa böyle bir değişikliğin yapılması kullanıcılar tarafından beğeni topladı. İşte WhatsApp’ın yeni tasarımı ve değişen işlevleri.

İçindekiler WhatsApp Android uygulamasının tasarımı değişti WhatsApp Android uygulamasının tasarımı değişti

Yenilenen tasarımı ile iOS’daki düzeneğe geçen WhatApp, Android’de ayrıca mesajlaşma tarafında da önemli değişiklikler aldı. Ama öncesinde ana sayfadaki değişikliğe göz atalım:

Yukarıdaki ekran resminde görüldüğü üzere WhatsApp ana sayfasının alt kısmında ilk sırada Sohbetler, onun yanında Topluluk, Durumlar ve Aramalar sekmesini görüyoruz. Sekmeler arası geçişi kolaylaştıran bu değişiklik sayesinde Android kullanıcılarının da uygulamayı kullanması epey kolaylaşacak.

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Öte yandan bir başka yenilik de sohbetler kısmında. Webtekno’nun haberine göre WhatsApp’ın mevcut sürümlerinde emojili tepki özelliğini kullanabilmek için, söz konusu mesajın üzerine basılı tutulması, ardından da gönderilecek emojinin seçilmesi gerekiyor. iOS beta sürümde tespit edilen yeni özellik, bunun kolaylaşacağını ortaya koyuyor. Ancak bu noktada bazı kafa karıştırıcı hususlar var.

Geliştirme aşamasındaki özelliği tespit eden WABetaInfo isimli kaynak, çift dokunmanın sadece yukarı doğru bakan başparmak emojisi için kullanılabildiğini söylüyor. Yani diğer emojiler, en azından şimdilik bu özellikten yoksun. Fakat yukarı doğru bakan başparmak emojisi, pek çoğumuzun sıklıkla “onaylama” anlamında kullandığı bir emoji. Özellik kısıtlanmış olarak yayınlansa bile tüm WhatsApp kullanıcılarının işini görecektir. Bu arada; basılı tutarak emoji yollama ise halihazırda olduğu gibi kullanılmaya devam edecek.

Şu anda tasarımda yapılan değişiklikler WhatsApp Beta sürüme sahip kullanıcılar için sunuluyor. Önümüzdeki günlerde diğer kullanıcılarda yeni tasarıma geçiş yapacak.