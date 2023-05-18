Google‘ın Play Store‘da kumar uygulamalarına izin verme kararı, teknoloji devinin bu izni Türkiye’yi de kapsayacak şekilde genişletmesiyle yeni bir hal aldı. Daha önce Google, sınırlı sayıda ülke dışında bu tür uygulamaları yasaklamıştı. Ancak son duyuruyla birlikte Türkiye’deki geliştiriciler de artık Google Play Store’da kumar uygulamaları yayınlayabilecek. İşte detaylar…

26 ülke içinde Türkiye’de yer alıyor

Google başlangıçta kumar uygulamalarına genel bir yasak getirerek Play Store’da yer almalarını engellemişti. Ancak daha sonra 26 ülkede bu yasağı kaldırdı ve şimdi Türkiye de listeye katıldı. Kaldırılan yasak özellikle resmi lisansa sahip kumar işletmeleri için geçerli. Sonuç olarak, kullanıcılar artık yetkili kuruluşlarla ilişkili olmaları koşuluyla Google Play Store’dan kumar uygulamalarını indirebilecekler.

Türkiye’de gerçek para ile kumar veya bahis oyunları oynamak genel olarak yasaktır. Bununla birlikte, Milli Piyango gibi resmi kurumların faaliyetleri gibi bazı istisnalar mevcuttur. Google, yeni yayınladığı karar ile lisanslı kumar oyunlarının Google Play Store üstünden Türkiye’de sunulmasına izin verdi.

İlginizi çekebilir: Kredi Kartı Nakit Avans Dönemi Sona Erdi

Google geliştirici olanların bundan sonra Türkiye’de gerçek para ile kumar ya da bahis aplikasyonları yayınlayabileceklerini ifade etti. Bu güncelleme, geliştiricilerin kumar pazarını keşfetmeleri ve kendi yenilikçi uygulamalarını yaratmaları için heyecan verici bir fırsat sunuyor. Türkiye’de kumar ve bahis konusundaki yasal kısıtlamalara rağmen, Milli Piyango gibi resmi kurumların uygulamaları App Store’da zaten mevcuttu. Ayrıca, Android’in açık kaynak altyapısı üçüncü parti uygulamaların cihazlara yüklenmesine olanak sağlıyor.

Google’ın Türkiye’deki kumar uygulamaları üzerindeki yasağı kaldırma kararı, ülkenin dijital ortamında önemli bir gelişmeye işaret ediyor. Resmi lisanslar sayesinde, geliştiriciler artık Google Play Store’da kendi kumar ve bahis uygulamalarını tasarlamak ve yayınlamak için yeşil ışık yakmış oldu.