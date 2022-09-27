WhatsApp şu anda Play Store üzerinden 2.22.21.8 sürüm numarasıyla beta uygulamasına yeni bir güncelleme yayınlıyor. Bu, WhatsApp’ın Android kullanıcıları için çeşitli modları denemelerine olanak tanıyan bir kamera modu geliştirdiğini ortaya koyuyor.

Yeni özellikle birlikte, kullanıcılara keşfedecekleri yeni şeyler ve daha iyi olanaklar sunacak. Kısa bir süre önce WhatsApp beta, Android tabletler için çoklu cihaz desteğine ve kullanıcıların bir aramayı kolayca başlatmasını veya katılmasını sağlayan Arama Bağlantıları özelliğine kavuştu.

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Geçtiğimiz hafta, iOS ve Android’deki WhatsApp kullanıcıları kamera için yepyeni bir kısayola sahip oldu. Kamera sekmesi gerçekten de topluluk sekmesi tarafından geri yüklendiğinden, bu kısayol topluluk kullanıcılarına kameraya ulaşmak için başka bir yol sunuyor.

Ekran görüntüsü, kullanıcıların kamera modunu fotoğraf ve video arasında veya tam tersi şekilde değiştirmelerini sağlayacak iki ek düğme geliştirdiğini ortaya koyuyor.

Şu anda WhatsApp’ta bir video kaydetmek için tek yapmanız gereken dokunmak ve basılı tutmaktır, ancak bu özelliğin yardımıyla, bunu bir daha asla yapmanız gerekmeyecek – bunun yerine video moduna geçmeniz yeterli olacaktır.

Ayrıca, bu güncelleme (WhatsApp Beta v2.22.21.8) sohbetler arasında gezinmeyi zorlaştıran bir hatayı da düzeltiyor. Bazı kullanıcılar, WhatsApp’ın bundan önceki birkaç sürümünde, bir sohbette gezinmenin çok eski mesajları gösterdiğini belirtti.

Yukarıdaki özelliklerin kullanılabilirliği ile ilgili olarak, bunlar hala geliştirme aşamasındadır ve kullanıcıların bunlara erişmesi muhtemelen biraz zaman alacaktır.

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