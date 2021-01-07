Haber
WhatsApp alternatifi olan 6 tane mesajlaşma uygulaması
WhatsApp sözleşmesi 8 Şubat 2021’den itibaren değişiyor. Yeni değişiklikten sonra WhatsApp, Facebook ile kullanıcıların verilerini paylaşacağını açıkladı ve bunu istemeyen kullanıcılara da WhatsApp hesaplarını silebileceklerini söyledi. Yeni sözleşmeyi hayata geçirmesinin ardından sosyal medyada WhatsApp’a yönelik tepkilerin ardı arkası kesilmiyor…
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WhatsApp sözleşmesi nedeniyle insanlar yeni alternatif arayışlarına girdi
WhatsApp, 8 Şubat 2021’den itibaren sözleşmesinde birtakım değişiklikler yapacağını açıklamıştı. WhatsApp’ın açıklamasına göre yeni sözleşme kuralları yürürlüğe girdikten sonra kullanıcıların bilgileri Facebook ile paylaşılacak. Bunu kabul etmeyen kullanıcılarınsa uygulamayı kullanmalarına izin verilmeyeceğini söyleyen şirket, sosyal medyada yoğun tepkilerle karşılaşıyor.
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Başta Elon Musk gibi tanınan isimler olmak üzere sosyal medya kullanıcıları WhatsApp’a karşı adeta cephe almış durumdalar. Elon Musk WhatsApp’ı kullanmak istemeyenlere Signal adlı mesajlaşma uygulamasını kullanmalarını tavsiye ederken, önemli bir kullanıcı kitlesi de Telegram’ı öneriyor. Ancak elbette ki WhatsApp alternatifi tek uygulamalar bu ikisi değil.
WhatsApp alternatifi mesajlaşma uygulamaları arıyorsanız, sizler için birkaç adet popüler mesajlaşma uygulamasının yer aldığı bir liste hazırladık.
WhatsApp alternatifi mesajlaşma uygulamaları [2021]
- Signal Private Messenger
- Telegram
- Kik
- Keybase
- Threema
Signal
Signal, “güvenli küresel iletişim sağlayan açık kaynaklı bir gizlilik teknolojisi geliştirmek” misyonuyla yola çıkan Signal Foundation tarafından geliştirilen bir mesajlaşma uygulaması. Arkadaşlarınızla, eşinizle dostunuzla güvenli bir şekilde mesajlaşabileceğiniz en iyi uygulamaların başında Signal geliyor. Uçtan uca şifreleme teknolojisi WhatsApp sayesinde hayatımızın bir parçası haline geldi gibi görünebilir ama aslında bu teknoloji Signal’de hep vardı. Sunmuş olduğu güvenlik ve gizlilik ayarları sebebiyle Signal, küresel arenada özellikle gazeteciler tarafından yoğun bir şekilde tercih ediliyor.
WhatsApp’a geçtiğimiz aylarda gelen “Süreli Mesajlar” özelliğinin atasının Signal olduğunu söyleyebiliriz. Zira benzer bir özellik, “Kaybolan Mesajlar” adıyla Signal’de ezelden beridir bulunuyor. Bununla birlikte Signal, çevrimiçi yedeklemeler dahil olmak üzere uygulamada yaptığınız küçükten büyüğe her türlü işlemi güvenli bir şekilde sunucularında tutuyor.
WhatsApp sözleşmesi nedeniyle içinize kurt düştüyse ve artık WhatsApp’ı kullanmak istemiyorsanız Signal’i mutlaka denemelisiniz.
Kullanılabilirlik: Android, iOS, Windows, macOS, Linux (Ücretsiz)
Telegram
En iyi WhatsApp rakibi olarak bilinen Telegram, hala bu sıfatından ödün vermeksizin gümbür gümbür hayatına devam ediyor. Tıpkı Signal gibi, açık kaynaklı bir platform olan Telegram WhatsApp’a alternatif olarak kullanabileceğiniz en popüler mesajlaşma uygulamalarından sadece bir tanesi. WhatsApp uygulamasında bulunan mesajlaşma özelliklerine ek olarak Telegram 100.000 kişiye kadar katılımcıyı destekleyen grup, kanal, özel kullanıcı adları, 1.5 GB’a kadar dosya paylaşma desteği gibi ek özellikler içeriyor.
Elbette ki Telegram da güvenlik ve gizlilik iddiası taşıdığı için, kullanıcılarına uçtan uca şifreleme ve kaybolan mesajlar gibi güvenlik özelliklerini sunmaktan geri kalmıyor. Telegram sayesinde WhatsApp’taki konforunuzu ikiye üçe katlayacağınıza emin olabilirsiniz.
WhatsApp sözleşmesi hoşunuza gitmediyse mutlaka Telegram’a bir şans vermenizi tavsiye ederim.
Kullanılabilirlik: Android, iOS, Windows Phone, macOS, Linux (Ücretsiz)
Kik
“Telefon numarası gerektirmeyen bir mesajlaşma uygulaması istiyorum” diyorsanız, Kik sizin için biçilmiş kaftan niteliği taşıyor. Şahsen çevremde telefon numarasını mesajlaşma uygulamalarıyla paylaşmak istemeyen bir sürü arkadaşım var, siz de böyle bir uygulama arıyorsanız Kik’i kullanabilirsiniz. WhatsApp, Telegram, Signal gibi uygulamaların hepsi uygulamaya kayıt olmak için telefon numarasını zorunlu kılıyorlar; fakat Kik uygulamasında böyle bir zorunluluk bulunmuyor. Bunun yerine Kik uygulamasına sadece e-posta adresinizi kullanarak kayıt oluyorsunuz, bu kadarı yetiyor.
WhatsApp alternatif uygulamalar listesinin ilk sıralarında yerini alan Kik, e-posta hesabını kullanarak kayıt olanlara özel bir kullanıcı adı tanımlıyor. İşte sizin uygulama içerisindeki tüm kimliğiniz o kullanıcı adı oluyor ve arkadaşlarınız sizi kullanıcı adınızla buluyorlar. Bu arada Kik uygulamasında WhatsApp’taki özelliklerin tamamının yer aldığını da ekleyelim. Mesaj, emoji, çıkartma, GIF, fotoğraf/video paylaşma ve grup sohbetleri gibi tüm önemli özelliklere Kik’te de erişebiliyorsunuz.
WhatsApp kullanıcı sözleşmesi sebebiyle artık WhatsApp’ı kullanmak istemiyorsanız, Kik uygulamasına bir şans verebilirsiniz.
Kullanılabilirlik: Android, iOS
Keybase
Verilerinizin kimlerle paylaşılacağını düşünerek başınızı yastığa koyma derdinden sizi kurtaracak bir diğer uygulamamız da Keybase. Çevrenizle güvenli bir şekilde iletişim kurmak istiyorsanız, daha da önemlisi (güvenlik iddiası WhatsApp’ta da var zaten) verilerinizi birileriyle paylaşmayan bir uygulama istiyorsanız, yukarıdaki uygulamalara ek olarak bir de Keybase’i deneyebilirsiniz.
Keybase açık kaynaklı bir uygulama olduğu için sizi denetleyebilecek ve verilerinizi başkalarıyla paylaşabilecek spesifik bir sahibi bulunmuyor. Tıpkı yukarıda bahsettiğimiz uygulamalarda olduğu gibi Keybase’de de uçtan uca şifreleme özelliğinin bulunduğunu söylemeden geçmek istemiyorum. Ancak uçtan uca şifreleme WhatsApp’ta da bulunuyordu ve bunun tek başına hiçbir anlam ifade etmediğini görmüş olduk. Keybase ise açık kaynaklı olduğu için WhatsApp’taki gibi bir derdinizin olmayacağından emin olabilirsiniz.
Keybase’in en sevdiğim özelliği, arkadaşlarınızla bağlantı kuracağınız zaman sizin numaranıza veya e-posta adresinize ihtiyaç duymaması. Bu yönüyle bile kişisel bilgilerini paylaşmak istemeyenler için biçilmiş kaftan niteliği taşıyor. Eğer mahremiyetinize değer veriyorsanız, kesinlikle Keybase uygulamasını denemelisiniz.
Kullanılabilirlik: Android, iOS, Windows, macOS, Linux (Ücretsiz)
WhatsApp uygulamasına Türk alternatif: BiP
WhatsApp alternatif uygulamalar adlı bir liste hazırlayıp da BiP’i yabana atmak mantıksız olurdu. Çok popüler olmasa da %100 Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve sunucuları Türkiye’de bulunan (geliştiricilerin iddiasına göre) bir mesajlaşma uygulaması olduğu için BiP diğer tüm rakiplerinden kendisini ayırıyor. BiP’i aslında küçük bir sosyal ağ olarak da tanımlayabiliriz, zira platformda mesajlaşmanın ötesinde farklı aktiviteler yapabileceğiniz özel bölümler bulunuyor.
BiP’in şahsen en sevdiğim özelliği Acil Durum servisi diyebilirim. Hiç kullanmadım ancak fikir olarak baktığımızda, acil durumda ulaşmak istediğimiz kişilere anlık konumumuzu gönderebilmemizi sağladığı için hiç beklenmedik bir anda hayat kurtarabileceğini düşünüyorum. BiP uygulamasında uçtan uca şifreleme, yerleşik çeviri, 10 kişiye kadar toplu görüntülü görüşme gibi bir mesajlaşma uygulamasının olmazsa olmazı diyebileceğimiz kullanışlı özellikler de var. Kısa bir kullanım deneyimim olmuştu ve açıkçası WhatsApp’ı aramadım diyebilirim.
WhatsApp sözleşmesi sizi rahatsız ettiyse ve sunucuları Türkiye’de bulunan bir mesajlaşma uygulaması arıyorsanız, gideceğiniz adresin adı: BiP.
Kullanılabilirlik: Android, iOS, BiP Web (Ücretsiz)
Haber
Elon Musk, dünyanın en zengini ünvanını Jeff Bezos’un elinden aldı
Üç yıl aradan sonra dünyanın en zengin insanı koltuğu el değiştirdi. Tesla’nın CEO’su Elon Musk, Amazon’un kurucusu ve uzay çalışmalarındaki rakiplerinden olan Jeff Bezos’u geride bıraktı. Bu durumu, Tesla’nın hisselerinin son dönemdeki önlenemez yükselişi sağladı.
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Elon Musk, 2020 yılında servetini 6 katına çıkardı
Elon Musk’ın serveti 188.7 milyar dolara yükseldi. Tesla hisseleri ise dün %5,5’lik bir artışla 801 dolara ulaştı. Musk, Tesla’nın 170,5 milyon hissesine veya %18’ine sahip. Tesla’nın hisseleri 2020 yılında %700’den fazla değer kazandı. Bu da 2020’ye girildiğinde serveti 30 milyar dolar olan Musk’ı dünyanın en zengin kişisi yaptı. Musk’ın servetinin 19 milyar dolarlık kısmını da SpaceX firması oluşturuyor.
Amazon, Koronavirüs salgınının online alışverişe talebi çok fazla arttırması dolayısıyla geçen yılı rekor kâr elde ederek kapadı. Bezos ise servetine 75 milyar dolar daha ekledi. Ancak Bezos, son yıllarda Blue Origin’i finanse etmek için Amazon hisselerinin bir kısmını satmıştı. Jeff Bezos, birincilik koltuğunu Ekim 2017’de Microsoft’un sahibi Bill Gates’ten devralmıştı. Elon Musk da geçtiğimiz kasım ayında Bill Gates’i geçerek dünyanın en zengin insanları listesinde 2. sıraya yerleşmişti.
Koronavirüs sürecinde Elon Musk da servetini arttırdı. Musk, 2019 yılında nakit sıkıntısı çektiğini ve evleri dahil tüm fiziksel varlığını satabileceği açıklamıştı. Kendisini bu denli varlıklı hale getiren hisse senetlerine karşılık kredi çekmişti ve 2018 yılında 2 yıl önce kurduğu alt yapı ve tünel şirketi olan the Boring Company için 100 milyon dolar harcamıştı. Elon Musk, yakın geçmişte mali açıdan zor günler geçirmesine rağmen artık dünyanın en zengini.
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Genel
Snapdragon 662’li Lenovo Tab P11 Duyuruldu!
Lenovo Tab P11 duyuruldu. Orta segment özellikleri taşıyan Tab P11, uygun fiyatı ile resmi olarak duyuruldu.
Özellikle tablet ve laptop modelleri ile dikkat çeken Lenovo, yeni Lenovo Tab P11 modelini duyurdu. Geçtiğimiz Ağustos ayında Tab P11 Pro modelini tanıtan Lenovo, şimdi ise yine Android destekli Tab P11 modelini duyurdu.
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Lenovo Tab P11’in özellikleri!
Daha uygun fiyatlı bir model olarak karşımıza çıkan Lenovo Tab P11, başta da söylediğimiz gibi gücünü Qualcomm’un Snapdragon 662 yonga setinden alıyor. Gücünü 4GB ve 6GB Ram bellek seçenekleri ile destekleyen Tab P11, depolama kanadında 64GB ve 128GB olmak üzere iki farklı seçenek sunuyor.
Üzerinde 11 inç büyüklüğünde 2000 x 1200 piksel çözünürlüğünde IPS LCD ekran taşıyan Tab P11, yine ön tarafında 8MP‘lik bir selfie kamerası taşıyor. Arka kısmında 13MP‘lik ana kamera barındıran Tab P11, elektriksel gücünü ise 7500mAh değerindeki devasa bataryasından alıyor. Bu bataryayı ise USB-C üzerinden 20W hızlı şarj desteği ile dolduruyor.
İşletim sistemi olarak Android 10 kullanan Lenovo Tab P11, LTE, Wi-Fi 6, ayrı klavye paketi, microSD kart, Dock ve Precision Pen 2 destekli.
Lenovo Tab P11’in fiyatı!
Cihazın en merak edilen tarafı olan fiyat kısmına geldiğimizde ise Lenovo bizlere iki farklı fiyat etiketi sunuyor. Ancak 6GB’lık modelin fiyatı şimdilik bilinmiyor. 4GB+64GB ve 6GB+128GB olmak üzere iki farklı versiyon sunan Tab P11, fiyat konusunda da üzmüyor diyebiliriz. Lenovo tüm bu özelliklere sahip Tab P11’in 4GB Ram ve 64GB depolamalı versiyonu için 229.99 Dolar fiyat etiketi biçmiş. Yani yaklaşık 1689 TL gibi bir fiyata denk geliyor.
Fiyat konusunda hızlı bir rekabet yapmak gerekirse, Türkiye pazarında en yakın rakibi Samsung Galaxy Tab A7, 3GB Ram, 32GB depolama, Android 10 işletim sistemi ve Snapdragon 662 yonga setine sahip. Yani özellikler hemen hemen aynı ancak P11‘in fiyatı biraz daha fazla.
Genel olarak baktığımızda Lenovo Tab P11, fiyatına göre güzel bir cihaz diyebiliriz. Ancak 6GB Ram bellekli versiyonun fiyatını da merak etmiyor değiliz. Bakalım Lenovo, diğer model hakkındaki açıklamayı ne zaman yapacak.
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Fotoğraf Makinası
Sirui, f/2.8 diyafram aralığındaki anamorfik lensini piyasaya sürdü!
Sirui, 24 mm’lik f/2.8 diyafram aralığına sahip 1.33x anamorfik lensini resmi olarak kullanıcılara tanıttı ve satışa sundu. Bu yeni lens, 50 mm’lik f/1.8 diyafram aralıklı 1.33x lensin ve 35 mm’lik f/1.8 diyafram aralıklı 1.33x lensin devamı olacak. Lensin beş farklı yuvası bulunacak. Bu yuvalar, Sony E yuvası, Canon EF-M yuvası, Fujifilm X yuvası, Nikon Z yuvası ve MFT yuvası olarak sıralanıyor.
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Yeni Sirui lens, kullanıcılara neler sunacak?
Sirui, ucuz, kaliteli ve anamorfik lenslerle çekim yapmak isteyen birçok kameraman için popüler bir seçenek haline geliyor. Anamorfik lenslerin temel faydası, herhangi bir odak uzaklığında geniş en/boy oranı sunması ve geniş bir görüş alanı oluşturmaya yardımcı olması. Sirui‘nun 24 mm’lik f/2.8 diyafram aralığına sahip 1.33x anamorfik lensi, serideki en küçük diyafram aralığına sahip lens. Buna rağmen serinin en büyük ve en ağır olanıdır. Diğer anamorfik lensler ile karşılaştırıldığında ise benzer ağırlıkta hatta çoğundan daha hafif olduğu söylenebilir.
Sirui‘nun yeni lensi, bu tür bir mercek için benzer segmentteki diğer lenslerden çok daha düşük fiyattadır. Tom Antos, yaptığı değerlendirmede bu lensin oldukça keskin çekimler yaptığını belirtiyor. Antos‘a göre daha pahalı bazı lensler, bu lensteki kadar net çekimler yapamıyor. Sirui, bu lensi bir Indiegogo kampanyası ile piyasaya sürdü. Normal fiyatı 999$ olan lensin kampanyalı fiyatı %25 indirimli olarak sunulacak.
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