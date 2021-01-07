WhatsApp alternatifi olan 6 tane mesajlaşma uygulaması

WhatsApp sözleşmesi 8 Şubat 2021’den itibaren değişiyor. Yeni değişiklikten sonra WhatsApp, Facebook ile kullanıcıların verilerini paylaşacağını açıkladı ve bunu istemeyen kullanıcılara da WhatsApp hesaplarını silebileceklerini söyledi. Yeni sözleşmeyi hayata geçirmesinin ardından sosyal medyada WhatsApp’a yönelik tepkilerin ardı arkası kesilmiyor…

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WhatsApp sözleşmesi nedeniyle insanlar yeni alternatif arayışlarına girdi

WhatsApp, 8 Şubat 2021’den itibaren sözleşmesinde birtakım değişiklikler yapacağını açıklamıştı. WhatsApp’ın açıklamasına göre yeni sözleşme kuralları yürürlüğe girdikten sonra kullanıcıların bilgileri Facebook ile paylaşılacak. Bunu kabul etmeyen kullanıcılarınsa uygulamayı kullanmalarına izin verilmeyeceğini söyleyen şirket, sosyal medyada yoğun tepkilerle karşılaşıyor.

Başta Elon Musk gibi tanınan isimler olmak üzere sosyal medya kullanıcıları WhatsApp’a karşı adeta cephe almış durumdalar. Elon Musk WhatsApp’ı kullanmak istemeyenlere Signal adlı mesajlaşma uygulamasını kullanmalarını tavsiye ederken, önemli bir kullanıcı kitlesi de Telegram’ı öneriyor. Ancak elbette ki WhatsApp alternatifi tek uygulamalar bu ikisi değil.

WhatsApp alternatifi mesajlaşma uygulamaları arıyorsanız, sizler için birkaç adet popüler mesajlaşma uygulamasının yer aldığı bir liste hazırladık.

WhatsApp alternatifi mesajlaşma uygulamaları [2021]

Signal Private Messenger

Telegram

Kik

Keybase

Threema

Signal

Signal, “güvenli küresel iletişim sağlayan açık kaynaklı bir gizlilik teknolojisi geliştirmek” misyonuyla yola çıkan Signal Foundation tarafından geliştirilen bir mesajlaşma uygulaması. Arkadaşlarınızla, eşinizle dostunuzla güvenli bir şekilde mesajlaşabileceğiniz en iyi uygulamaların başında Signal geliyor. Uçtan uca şifreleme teknolojisi WhatsApp sayesinde hayatımızın bir parçası haline geldi gibi görünebilir ama aslında bu teknoloji Signal’de hep vardı. Sunmuş olduğu güvenlik ve gizlilik ayarları sebebiyle Signal, küresel arenada özellikle gazeteciler tarafından yoğun bir şekilde tercih ediliyor.

WhatsApp’a geçtiğimiz aylarda gelen “Süreli Mesajlar” özelliğinin atasının Signal olduğunu söyleyebiliriz. Zira benzer bir özellik, “Kaybolan Mesajlar” adıyla Signal’de ezelden beridir bulunuyor. Bununla birlikte Signal, çevrimiçi yedeklemeler dahil olmak üzere uygulamada yaptığınız küçükten büyüğe her türlü işlemi güvenli bir şekilde sunucularında tutuyor.

WhatsApp sözleşmesi nedeniyle içinize kurt düştüyse ve artık WhatsApp’ı kullanmak istemiyorsanız Signal’i mutlaka denemelisiniz.

Kullanılabilirlik: Android, iOS, Windows, macOS, Linux (Ücretsiz)

Telegram

En iyi WhatsApp rakibi olarak bilinen Telegram, hala bu sıfatından ödün vermeksizin gümbür gümbür hayatına devam ediyor. Tıpkı Signal gibi, açık kaynaklı bir platform olan Telegram WhatsApp’a alternatif olarak kullanabileceğiniz en popüler mesajlaşma uygulamalarından sadece bir tanesi. WhatsApp uygulamasında bulunan mesajlaşma özelliklerine ek olarak Telegram 100.000 kişiye kadar katılımcıyı destekleyen grup, kanal, özel kullanıcı adları, 1.5 GB’a kadar dosya paylaşma desteği gibi ek özellikler içeriyor.

Elbette ki Telegram da güvenlik ve gizlilik iddiası taşıdığı için, kullanıcılarına uçtan uca şifreleme ve kaybolan mesajlar gibi güvenlik özelliklerini sunmaktan geri kalmıyor. Telegram sayesinde WhatsApp’taki konforunuzu ikiye üçe katlayacağınıza emin olabilirsiniz.

WhatsApp sözleşmesi hoşunuza gitmediyse mutlaka Telegram’a bir şans vermenizi tavsiye ederim.

Kullanılabilirlik: Android, iOS, Windows Phone, macOS, Linux (Ücretsiz)

Kik

“Telefon numarası gerektirmeyen bir mesajlaşma uygulaması istiyorum” diyorsanız, Kik sizin için biçilmiş kaftan niteliği taşıyor. Şahsen çevremde telefon numarasını mesajlaşma uygulamalarıyla paylaşmak istemeyen bir sürü arkadaşım var, siz de böyle bir uygulama arıyorsanız Kik’i kullanabilirsiniz. WhatsApp, Telegram, Signal gibi uygulamaların hepsi uygulamaya kayıt olmak için telefon numarasını zorunlu kılıyorlar; fakat Kik uygulamasında böyle bir zorunluluk bulunmuyor. Bunun yerine Kik uygulamasına sadece e-posta adresinizi kullanarak kayıt oluyorsunuz, bu kadarı yetiyor.

WhatsApp alternatif uygulamalar listesinin ilk sıralarında yerini alan Kik, e-posta hesabını kullanarak kayıt olanlara özel bir kullanıcı adı tanımlıyor. İşte sizin uygulama içerisindeki tüm kimliğiniz o kullanıcı adı oluyor ve arkadaşlarınız sizi kullanıcı adınızla buluyorlar. Bu arada Kik uygulamasında WhatsApp’taki özelliklerin tamamının yer aldığını da ekleyelim. Mesaj, emoji, çıkartma, GIF, fotoğraf/video paylaşma ve grup sohbetleri gibi tüm önemli özelliklere Kik’te de erişebiliyorsunuz.

WhatsApp kullanıcı sözleşmesi sebebiyle artık WhatsApp’ı kullanmak istemiyorsanız, Kik uygulamasına bir şans verebilirsiniz.

Kullanılabilirlik: Android, iOS

Keybase

Verilerinizin kimlerle paylaşılacağını düşünerek başınızı yastığa koyma derdinden sizi kurtaracak bir diğer uygulamamız da Keybase. Çevrenizle güvenli bir şekilde iletişim kurmak istiyorsanız, daha da önemlisi (güvenlik iddiası WhatsApp’ta da var zaten) verilerinizi birileriyle paylaşmayan bir uygulama istiyorsanız, yukarıdaki uygulamalara ek olarak bir de Keybase’i deneyebilirsiniz.

Keybase açık kaynaklı bir uygulama olduğu için sizi denetleyebilecek ve verilerinizi başkalarıyla paylaşabilecek spesifik bir sahibi bulunmuyor. Tıpkı yukarıda bahsettiğimiz uygulamalarda olduğu gibi Keybase’de de uçtan uca şifreleme özelliğinin bulunduğunu söylemeden geçmek istemiyorum. Ancak uçtan uca şifreleme WhatsApp’ta da bulunuyordu ve bunun tek başına hiçbir anlam ifade etmediğini görmüş olduk. Keybase ise açık kaynaklı olduğu için WhatsApp’taki gibi bir derdinizin olmayacağından emin olabilirsiniz.

Keybase’in en sevdiğim özelliği, arkadaşlarınızla bağlantı kuracağınız zaman sizin numaranıza veya e-posta adresinize ihtiyaç duymaması. Bu yönüyle bile kişisel bilgilerini paylaşmak istemeyenler için biçilmiş kaftan niteliği taşıyor. Eğer mahremiyetinize değer veriyorsanız, kesinlikle Keybase uygulamasını denemelisiniz.

Kullanılabilirlik: Android, iOS, Windows, macOS, Linux (Ücretsiz)

WhatsApp uygulamasına Türk alternatif: BiP

WhatsApp alternatif uygulamalar adlı bir liste hazırlayıp da BiP’i yabana atmak mantıksız olurdu. Çok popüler olmasa da %100 Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve sunucuları Türkiye’de bulunan (geliştiricilerin iddiasına göre) bir mesajlaşma uygulaması olduğu için BiP diğer tüm rakiplerinden kendisini ayırıyor. BiP’i aslında küçük bir sosyal ağ olarak da tanımlayabiliriz, zira platformda mesajlaşmanın ötesinde farklı aktiviteler yapabileceğiniz özel bölümler bulunuyor.

BiP’in şahsen en sevdiğim özelliği Acil Durum servisi diyebilirim. Hiç kullanmadım ancak fikir olarak baktığımızda, acil durumda ulaşmak istediğimiz kişilere anlık konumumuzu gönderebilmemizi sağladığı için hiç beklenmedik bir anda hayat kurtarabileceğini düşünüyorum. BiP uygulamasında uçtan uca şifreleme, yerleşik çeviri, 10 kişiye kadar toplu görüntülü görüşme gibi bir mesajlaşma uygulamasının olmazsa olmazı diyebileceğimiz kullanışlı özellikler de var. Kısa bir kullanım deneyimim olmuştu ve açıkçası WhatsApp’ı aramadım diyebilirim.

WhatsApp sözleşmesi sizi rahatsız ettiyse ve sunucuları Türkiye’de bulunan bir mesajlaşma uygulaması arıyorsanız, gideceğiniz adresin adı: BiP.

Kullanılabilirlik: Android, iOS, BiP Web (Ücretsiz)