Oppo Enco Buds, uygun fiyatıyla birlikte yakında geliyor!

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AirPods’larınız veya AirPods Pro’nuz için bir kılıfa mı ihtiyacınız var? Aslında Apple‘ın kablosuz kulaklıkları halihazırda kendi kutularında geliyor ve böylece iyi bir şekilde korunmuş oluyorlar. Ancak bunun yanında havalı AirPods ve AirPods Pro kılıfları, işlevsel ve eğlenceli tasarımlarıyla popüler hale geliyor ve hatta bir moda ifadesi bile olabiliyor.

Elbette sağlam AirPods kılıfları, sevdiğiniz AirPods’larınız için çizilmelere ve düşmelere karşı koruyan ekstra bir katman da oluşturabiliyor. Hatta bazı AirPods kılıfları su geçirmelere karşı da koruma sağlıyor. Bizde bu haberimizde AirPods ve AirPods Pro için tüm zamanların en iyisi olduğunu düşündüğümüz kılıfların bir listesini sizin için derledik.

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Incase Woolenex dokulu AirPods Pro Kılıfı

Bu model daha çok bir moda ifadesine benziyor ve şu an için yalnızca Apple resmi sitesinde satışa sunuluyor. Kılıf, sürtünme ve çizilmelere karşı koruma sağlayan dayanıklı Woolenex’den yapılmış hafif bir tasarıma sahip. Bu dayanıklı kumaş malzeme aynı zamanda suya karşı da dayanıklı, ancak kumaş olduğundan anlayacağınız üzere AirPods’unuzu suya karşı korumuyor. AirPods Pro ve standart AirPods’lar için 4 farklı renk seçeneğiyle sunuluyor.

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Catalyst Su Geçirmez AirPods Pro Kılıfı

Bu AirPods Pro kılıfı, 2 metreye kadar olan düşmelere karşı koruma sağlıyor. Sadece bununla kalmıyor ve aynı zamanda 1 metreye kadar su geçirmezlik sunuyor. Bu su geçirmezlik standardı, AirPods’larınızı herhangi bir içeceğin içine düşürmenize ve kazara su dökülmelerine karşı koruyacağı anlamına geliyor. Farklı stillere ve kıyafetlere uyması için farklı renk seçenekleriyle sunuluyor. Hatta bu seçenekler arasında karanlıkla parlayan fosforlu yeşil seçeneği de mevcut. Bu renk seçeneği, gece karanlığında AirPods’unuzu ararken oldukça kullanışlı olacaktır.

Şarj portu tam koruma için kapatılmış, ancak koruma kapağı kaldırılarak şarj yuvası kullanılır hale getirilebiliyor. Aynı zamanda kılıf, AirPods’larınızı kemerinize ve çantanıza bağlamaya yarayan bir aparatla beraber geliyor. Bu da onu daha kullanışlı hale getiriyor.

Nomad AirPods ve AirPods Pro Deri Kılıf

Bu sağlam AirPods kılıfı, kaliteli deriyle beraber size tam bir koruma sağlayabilir. 2 parçalı bu AirPods kılıfı, ABD’nin Chicago kentindeki en eski tabakhanelerinden biri olan Horween deriden yapılıyor. Kılıfın iç kısmı ise mikrofiber malzemeden oluşuyor. Ek olarak, deri yaşlandıkça sağlam bir patine oluşturuyor. Bu da yıllar geçtikçe derinin daha güzel bir görünüm almasını sağlıyor. Kılıf, AirPods için koyu kahverengi ve siyah renk seçeneğiyle sunulurken, Pro için ekstra karamel rengi seçeneği de bulunuyor.

AirSnap ve AirSnap Pro: havalı AirPods Kılıfları

Farklı ve yeni çıkan bu AirPods kılıflarını gerçekten ilginç bulabilirsiniz! Twelve South’un AirSnap kılıfları diğer kılıflara göre biraz pahalı ancak buna karşın şık bir tasarıma sahip. Bu kılıflar AirPods Pro için 3 farklı renkte satışa sunuluyor; açık mavi, siyah ve kahverengi. Standart AirPods modeli için ise ek olarak yeşil ve kırmızı renk tonları bulunuyor. Ayrıca AirPods’larınızı çantanıza veya anahtarlığınıza takmak için kullanabileceğiniz bir klipsi de mevcut. Bunun yanında kutuda AirPods’larınızı veya AirPods Pro’nuzu taşımak için naylon bir bileklik de bulunuyor.

UAG’den sağlam AirPods Kılıfı (Urban Armor Gear)

Bu kılıf diğerlerine göre biraz daha ince silikondan yapılmış ancak AirPods’larınıza şık bir hava katıyor. Kılıf, 4 farklı renk seçeneğiyle sunuluyor; turuncu, siyahlı turuncu, zeytin rengi ve siyah. Kılıfın üzerinde çıkarılabilir bir klips mevcut ve AirPods’ların kapağını açmak için hızlı bırakma düğmesi bulunuyor. Ek olarak, bu koruyucu AirPods kılıfı, düşmelere karşı askeri standartlarda koruma sağlıyor.

Elago’dan uygun fiyatlı ve sevimli AirPods Kılıfı

Bu kılıf deriden yapılmadı ve yukarıdaki kılıflar kadar pahalı değil ancak onu özel yapan başka bir yönü var; sevimli ve klasik görünümlü oyun konsolu tasarımı. Herkesten biraz daha farklı olmak ve komik bir AirPods kılıfına sahip olmak istiyorsanız bunu beğenebilirsiniz. Bu kılıf yalnızca standart AirPods 1 ve 2 için satışa sunuluyor ve kablosuz şarjı engellemiyor. Ek olarak Airpods kasasının kapağı için kaymaz bir kaplamaya sahip.

Bonus seçenek: Kendi AirPods Kılıfınızı Tasarlayın

Eğer bütün bu kılıflar size göre değilse ve AirPods’unuza yakışacak olan kılıfın kendi tasarımınıza ait olmasını istiyorsanız CASETiFY’ de kendinize özel bir AirPods kılıfı oluşturabilirsiniz. Bu kılıflar oldukça ince bir materyalden yapılıyor ve üzerine adınızı yazmak istiyorsanız metin ve düzenin özelleştirilmesine izin vermeniz gerekiyor.