Aksesuar
Oppo Enco Buds, uygun fiyatıyla birlikte yakında geliyor!
Oppo, tam kablosuz kulaklık sektöründe önemli firmalardan biri. Şirket, Oppo Enco X, Enco Free, Enco W51 ve Enco W31’i piyasaya sürmüştü. Şimdi ise Oppo, Enco serisi altında yeni bir tam kablosuz kulaklık tanıtacak. Evan Blass’ın yeni raporuna göre Çinli akıllı telefon üreticisinin yakında piyasaya süreceği tam kablosuz kulaklık, Oppo Enco Buds adlandırmasıyla karşımıza çıkacak. Sızıntıyı yapan kişi ayrıca Voice’te paylaştığı bir görselde yakında çıkacak olan Enco Buds’ın tasarımını yayınladı.
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Oppo Enco Buds, nasıl bir tasarıma sahip olacak?
Oppo Enco Buds, gövdeli bir tasarıma sahip olmayacak. Bunun yerine Galaxy Buds’a benzer şekilde gövdesiz bir tasarım ile karşımıza çıkacak. Enco Buds, önümüzdeki ay piyasaya sürülecek ve şirketin bir sonraki tam kablosuz kulaklığı olacak. MySmartPrice’a göre yeni tam kablosuz kulaklıklar, muhtemelen Enco W11’in halefi olarak satışa çıkacak. Bu sızıntıyı yapan kişi, Oppo’nun uygun fiyatlı bir tam kablosuz kulaklığı piyasaya sürmeyi planladığını söylüyor. Bilindiği üzere tam kablosuz kulaklıklar, günümüzde gittikçe yükselen bir ivmeye sahip. Bununla birlikte daha fazla şirket bu pazara giriyor ve fiyatlarda da azalma gerçekleşiyor.
Günümüzde, gelişmiş özelliklere sahip birçok tam kablosuz kulaklık var. Bununla birlikte bütçe dostu kablosuz kulaklıklar da piyasada mevcut. Pahalı ve ucuz cihazlar arasındaki fark, genellikle Bluetooth versiyonu ve ses kalitesi tarafında ortaya çıkıyor. Yeni Oppo Enco Buds, Bluetooth 5.2 ile birlikte gelecek. Bu, Bluetooth 5.0 kullanan Enco W11’e göre önemli bir yükseltmedir. Şirketin bu kulaklıkta, açılır eşleştirme özelliğini getirmesi muhtemel gözüküyor. Ancak büyük ihtimalle bu özellik yalnızca Oppo akıllı telefon kullanıcılarına özel olacak. Çünkü ColorOS ile uyumluluğu sağlamak, diğer arayüzlere göre daha pratik ve kolay.
Şirket, yeni tam kablosuz kulaklıklarını selefine benzer bir fiyat ile satışa sunacaktır. Daha önce de bahsettiğimiz üzere firma, Oppo Enco Buds ile uygun fiyatlı bir tam kablosuz kulaklık sunmayı hedefliyor. Kısa süre önce şirketin eski alt markası Realme, orta segment için yeni bir tam kablosuz kulaklık tanıttı. Yeni Oppo Enco Buds ve Realme Buds Air 2 arasından hangisinin daha iyi olacağını merakla bekliyoruz.
Yeni kulaklıkların ilk önce Çin pazarında satışa çıkması muhtemel gözüküyor. Oppo, çıkışın ardından ilerleyen süreçte cihazı küresel pazar için de satışa sunacaktır. Son haberlere göre firma, Oppo Reno 6 serisi için hazırlıklarına devam ediyor. Önümüzdeki ay şirketin, yeni akıllı telefon serisinin yanında diğer akıllı cihazlarında tanıtılacağı büyük bir lansman gerçekleştireceğini tahmin ediyoruz.
Enco W11 teknik özellikleri
- Kulaklık Tipi: Kanal İçi
- Gürültü Engelleme: Pasif Gürültü Engelleme
- Sürücü Çapı: 8 mm
- Bluetooth bağlantısı: Bluetooth 5.0
- Kontrol İşlevleri: Çağrı, müzik, oyun ve genel ses özellikleri
- Kullanım süresi: Kulaklıklar için 5 saat, kutusuyla birlikte 20 saat
- IP sertifikası: IP55
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Aksesuar
HONOR Band 6 çok yakında Türkiye’de!
Mobil internet sağlayıcı ve aksesuar üreticisi olan Honor, ayrıca giyilebilir teknoloji ürünleri de üretmeye devam eden firmadır .Yenilikçi akıllı bileklik HONOR Band 6, bir önceki nesle göre yüzde 148 daha fazla ekran alanı ile gelirken günlük akışı kolaylaştıracak benzersiz sağlık ve egzersiz takip yetenekleriyle yeni bir akıllı saat deneyimi yaratmaya hazırlandığını belirtti.
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Özellikle gençlere yönelik teknolojik ürünleriyle fark yaratmayı hedefleyen HONOR, en yeni akıllı bilekliği HONOR Band 6’yı Türkiye’deki kullanıcılarla buluşturmaya hazırlandığını duyurdu. Bileklikten öte gerçek bir akıllı saat deneyimi sunmak üzere tasarlanan Honor Band 6, sağlık, egzersiz, stres ve uyku takibi gibi birçok akıllı saatte bulunan özelliklerin yanında hafif ve şık bir akıllı asistan olarak öne çıktığını iddia ediyor.
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Ekran detaylarına göz atacak olursak, geniş ve canlı 1.47 inç’lik 194×368 çözünürlüklü AMOLED ekranıyla oldukça net bir görüntü imkânı sunan HONOR Band 6, bir önceki nesle göre yüzde 148 daha fazla ekran alanı sağlamasıyla dikkat çekiyor. Parmak izi bırakmayan kavisli cam ekran tasarımıyla gelen Honor Band 6, ikonik ve şık bir görünüşe sahip bir cihaz. Silikon kauçuk kayışlarıyla rahat bir kullanım sunan akıllı bileklik, farklı saat görünümü seçenekleriyle beraber geldiğini de belirtelim.
Honor Band 6 ile sağlığınızı takip edin!
Meteor Siyahı, Kumtaşı Grisi ve Mercan Pembesi renkleriyle kullanıcıların beğenisine sunulacak olan akıllı bileklik, birçok sağlık takibi özelliğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Akıllı bileklik, SpO2 takibi sayesinde kullanıcının kandaki oksijen seviyesini ölçebildiğini belirtirken, solunumla ilgili olası sorunlara yönelik uyarı verebiliyor. Ayrıca optik kalp ritim sensörü ve hassas, yapay zekalı algoritmayla birlikte, 7/24 nabız takibi yaparak, sıra dışı bir durumda kullanıcıyı harekete geçirebildiğini belirtiyor. Kalp ritmindeki değişimleri de algılayabilen HONOR Band 6, bu sayede kullanıcının gün içerisindeki stres seviyesini belirleyip rahatlatıcı nefes egzersizleri sunabiliyor. Derin uyku, hafif uyku, REM uykusu, uyanık geçen süre ve yapılan şekerleme sayısı gibi farklı bilgileri de kullanıcılara verebilen HONOR Band 6, bu ölçümlerle uyku kalitesini artırmak adına öneriler sunabilme özelliğine de sahip.
Egzersiz deneyiminde yanınızda!
HONOR Band 6, düzenli olarak egzersiz yapanlar için mükemmel bir yardımcı görevi gördüğünü de iddia ediyor. Açık ve kapalı alanda koşu, yürüyüş, bisiklet, havuzda yüzme gibi 10 farklı antrenman moduna sahip olan akıllı bileklik, gerçek zamanlı veri sağlamasının yanı sıra, egzersiz hedefine ulaşmaya yardım ediyor.
50 metreye kadar su geçirmeyen HONOR Band 6, kulaç sayısı ve yüzücülere yönelik SWOLF skoru gibi su altı aktivitelerini de takip edebilme özelliğine sahip. Bu açıdan yüzücüler için de ideal bir bileklik olarak dikkat çeken HONOR Band 6, altı farklı egzersiz modunu otomatik olarak algılayarak kullanıcıların egzersiz takibini başlatmalarını ve çalışmalarını kayıt altına almalarını da sağlıyor.
Pil durumu hakkında!
Tek şarjla yoğun kullanımda bile 10 güne kadar pil ömrüne sahip olduğunu iddia eden akıllı bileklik, normal kullanımda ise bu süreyi 14 güne uzatabildiğini belirtiyor. Hızlı şarj özelliğiyle gelen Honor Band 6, 10 dakikalık hızlı şarjla 3 günlük kullanım sağlayabilme özelliğiyle dikkat çekiyor.
Telefona Bluetooth üzerinden bağlanabilen HONOR Band 6, “Uzaktan Deklanşör”, “El Feneri” , “Telefonumu Bul” gibi pratik uygulamalara ek müzik kontrolü, arama ve mesaj bildirimi, hava durumu, alarm gibi kullanışlı özellikleriyle bileğinizde şık bir aksesuar ve birincil asistanız olmayı hedefleyecek.
Honor Hakkında;
Honor, merkezi Shenzen, Çin’de olan ve Shenzen Zhixin New Information Technology Co.’ye ait olan bir Akıllı telefon üreticisi, Mobil internet sağlayıcı ve aksesuar üreticisidir. Firma ayrıca giyilebilir teknoloji ürünleri de üretmeye devam ediyor. Kendisini, ikonik bir küresel teknoloji markası olmaya, güçlü ürün ve hizmetleriyle herkes için yeni bir akıllı dünya yaratmaya adadıklarını duyurmuşlardır.. Ar-Ge’yi her zaman odağında tutarak, dünyanın her yerindeki insanların kendi sınırlarını zorlayıp, daha özgür ve başarılı olmalarını sağlayan teknolojiler geliştirmeye devam edeceğini de belirtiyor. Her bütçeye uygun, yüksek kalitede akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar ve giyilebilir teknolojiler sunan HONOR’un ürün portföyü ile tanışabilirsiniz
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Aksesuar
En iyi AirPods ve AirPods Pro kılıflarını listeledik!
AirPods’larınız veya AirPods Pro’nuz için bir kılıfa mı ihtiyacınız var? Aslında Apple‘ın kablosuz kulaklıkları halihazırda kendi kutularında geliyor ve böylece iyi bir şekilde korunmuş oluyorlar. Ancak bunun yanında havalı AirPods ve AirPods Pro kılıfları, işlevsel ve eğlenceli tasarımlarıyla popüler hale geliyor ve hatta bir moda ifadesi bile olabiliyor.
Elbette sağlam AirPods kılıfları, sevdiğiniz AirPods’larınız için çizilmelere ve düşmelere karşı koruyan ekstra bir katman da oluşturabiliyor. Hatta bazı AirPods kılıfları su geçirmelere karşı da koruma sağlıyor. Bizde bu haberimizde AirPods ve AirPods Pro için tüm zamanların en iyisi olduğunu düşündüğümüz kılıfların bir listesini sizin için derledik.
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Incase Woolenex dokulu AirPods Pro Kılıfı
Bu model daha çok bir moda ifadesine benziyor ve şu an için yalnızca Apple resmi sitesinde satışa sunuluyor. Kılıf, sürtünme ve çizilmelere karşı koruma sağlayan dayanıklı Woolenex’den yapılmış hafif bir tasarıma sahip. Bu dayanıklı kumaş malzeme aynı zamanda suya karşı da dayanıklı, ancak kumaş olduğundan anlayacağınız üzere AirPods’unuzu suya karşı korumuyor. AirPods Pro ve standart AirPods’lar için 4 farklı renk seçeneğiyle sunuluyor.
Catalyst Su Geçirmez AirPods Pro Kılıfı
Bu AirPods Pro kılıfı, 2 metreye kadar olan düşmelere karşı koruma sağlıyor. Sadece bununla kalmıyor ve aynı zamanda 1 metreye kadar su geçirmezlik sunuyor. Bu su geçirmezlik standardı, AirPods’larınızı herhangi bir içeceğin içine düşürmenize ve kazara su dökülmelerine karşı koruyacağı anlamına geliyor. Farklı stillere ve kıyafetlere uyması için farklı renk seçenekleriyle sunuluyor. Hatta bu seçenekler arasında karanlıkla parlayan fosforlu yeşil seçeneği de mevcut. Bu renk seçeneği, gece karanlığında AirPods’unuzu ararken oldukça kullanışlı olacaktır.
Şarj portu tam koruma için kapatılmış, ancak koruma kapağı kaldırılarak şarj yuvası kullanılır hale getirilebiliyor. Aynı zamanda kılıf, AirPods’larınızı kemerinize ve çantanıza bağlamaya yarayan bir aparatla beraber geliyor. Bu da onu daha kullanışlı hale getiriyor.
Nomad AirPods ve AirPods Pro Deri Kılıf
Bu sağlam AirPods kılıfı, kaliteli deriyle beraber size tam bir koruma sağlayabilir. 2 parçalı bu AirPods kılıfı, ABD’nin Chicago kentindeki en eski tabakhanelerinden biri olan Horween deriden yapılıyor. Kılıfın iç kısmı ise mikrofiber malzemeden oluşuyor. Ek olarak, deri yaşlandıkça sağlam bir patine oluşturuyor. Bu da yıllar geçtikçe derinin daha güzel bir görünüm almasını sağlıyor. Kılıf, AirPods için koyu kahverengi ve siyah renk seçeneğiyle sunulurken, Pro için ekstra karamel rengi seçeneği de bulunuyor.
AirSnap ve AirSnap Pro: havalı AirPods Kılıfları
Farklı ve yeni çıkan bu AirPods kılıflarını gerçekten ilginç bulabilirsiniz! Twelve South’un AirSnap kılıfları diğer kılıflara göre biraz pahalı ancak buna karşın şık bir tasarıma sahip. Bu kılıflar AirPods Pro için 3 farklı renkte satışa sunuluyor; açık mavi, siyah ve kahverengi. Standart AirPods modeli için ise ek olarak yeşil ve kırmızı renk tonları bulunuyor. Ayrıca AirPods’larınızı çantanıza veya anahtarlığınıza takmak için kullanabileceğiniz bir klipsi de mevcut. Bunun yanında kutuda AirPods’larınızı veya AirPods Pro’nuzu taşımak için naylon bir bileklik de bulunuyor.
UAG’den sağlam AirPods Kılıfı (Urban Armor Gear)
Bu kılıf diğerlerine göre biraz daha ince silikondan yapılmış ancak AirPods’larınıza şık bir hava katıyor. Kılıf, 4 farklı renk seçeneğiyle sunuluyor; turuncu, siyahlı turuncu, zeytin rengi ve siyah. Kılıfın üzerinde çıkarılabilir bir klips mevcut ve AirPods’ların kapağını açmak için hızlı bırakma düğmesi bulunuyor. Ek olarak, bu koruyucu AirPods kılıfı, düşmelere karşı askeri standartlarda koruma sağlıyor.
Elago’dan uygun fiyatlı ve sevimli AirPods Kılıfı
Bu kılıf deriden yapılmadı ve yukarıdaki kılıflar kadar pahalı değil ancak onu özel yapan başka bir yönü var; sevimli ve klasik görünümlü oyun konsolu tasarımı. Herkesten biraz daha farklı olmak ve komik bir AirPods kılıfına sahip olmak istiyorsanız bunu beğenebilirsiniz. Bu kılıf yalnızca standart AirPods 1 ve 2 için satışa sunuluyor ve kablosuz şarjı engellemiyor. Ek olarak Airpods kasasının kapağı için kaymaz bir kaplamaya sahip.
Bonus seçenek: Kendi AirPods Kılıfınızı Tasarlayın
Eğer bütün bu kılıflar size göre değilse ve AirPods’unuza yakışacak olan kılıfın kendi tasarımınıza ait olmasını istiyorsanız CASETiFY’ de kendinize özel bir AirPods kılıfı oluşturabilirsiniz. Bu kılıflar oldukça ince bir materyalden yapılıyor ve üzerine adınızı yazmak istiyorsanız metin ve düzenin özelleştirilmesine izin vermeniz gerekiyor.
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OnePlus Watch, her zaman açık ekran güncellemesini alacak!
Her zaman açık ekran modu, birkaç yıl önce akıllı telefonlara ardından ise akıllı saatlere entegre edilen yenilikçi özelliklerden biridir. Bu sistemin ilk kullanıldığı cihaz, Motorola Moto X adlı akıllı telefondu. Bu cihaz, LCD ekrana sahipti ve yeni teknolojinin öncüsü konumundaydı. Şirket bu teknolojiyi, “Active Display” olarak adlandırıyordu. Ardından Samsung, mevcut teknolojiyi OLED paneller için optimize hale getirdi. Ayrıca diğer şirketlerin de bu alanda gerçekleştirdiği çalışmalar ile AMOLED panellerde de aktif şekilde bu teknolojinin kullanımı başladı.
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OnePlus Watch, her zaman açık ekran güncellemesini ne zaman alacak?
Günümüzde her zaman açık ekran özelliği, Huawei ve Xiaomi telefonlarda olmazsa olmaz özellikler arasında. OnePlus da son zamanlarda yaptığı geliştirmeler ile birlikte cihazlarında bu özelliği bulundurmaya başladı. Firma, en son OxygenOS 11 güncellemesinde AOD‘ye geçiş yaptı. AMOLED panel kullanan hemen hemen her cihazda bu teknoloji kullanılacak gibi gözüküyor. OnePlus Watch çıkış yaptığında her zaman açık ekran özelliğine sahip değildi. Kullanıcılar bu duruma oldukça şaşırmıştı ve ilginç gelmişti. Hatta bazıları bu durumla ilgili hoşnutsuzluğunu firmaya bildirdi. Ardından şirket, kullanıcılara bir açıklama yapmaya karar verdi. OnePlus, OnePlus Watch’un gelecekte bir yazılım güncellemesi ile her zaman açık ekran özelliğine sahip olacağını duyurdu.
OnePlus Watch, geçtiğimiz hafta tanıtıldığında batarya özellikleriyle ilgili önemli bilgiler verdi. Firma, bu akıllı saatin bir hafta boyunca şarj gerekmeksizin kullanılabileceğini belirtti. Cihazın tam şarjı ise 20 dakika sürüyor. Şirket, OnePlus Watch’un geliştirilmesi sırasında pil ömrüne öncelik verdiğini açıladı. Bu nedenle, pil tüketiminde artışa sebep olacağı için her zaman açık ekran özelliği cihazda mevcut değil. Firma, batarya konusuna yoğunlaşacağına oy birliği ile karar vermiş. Bununla birlikte fazladan güç tüketecek her özellik cihazda kısılmış durumda.
OnePlus, yaptığı açıklamada “Birçok kullanıcının her zaman açık ekran özelliğini istediğini duyduk. Şu anda güç tüketimini nasıl etkilediğini hesaplamaya çalışıyoruz. Bu özelliği, gelecekteki bir OTA güncellemesi ile cihazlara getirmeyi planlıyoruz.” dedi. Şirkete göre bu özellik güç tüketimini neredeyse %50 arttıracak. Apple Watch Series 6’da bulunan bu özellikle birlikte cihazın batarya ömrü 1-2 gün gitmekte. Bu nedenle, şirketin bu yönde manevra yapması kullanıcıları sevindirebilir de üzebilir de. Şimdilik yalnızca OnePlus’ın bu temel özelliği OnePlus Watch’da sunup sunmayacağı konusundaki kararını bekliyoruz.
OnePlus Watch, hangi teknik özelliklere sahip?
OnePlus Watch, yan tarafta iki adet fiziksel düğme bulunduran 46 mm’lik bir kadran ile geliyor. Birkaç çalışma modu desteğinin yanı sıra kalp atış hızı ve SpO2 sensörü de cihazda mevcut. Ayrıca kullanıcılar uyku takibini de saat ve uygulama aracılığı ile kontrol edebilecekler. Bununla birlikte arama yanıtlama, bildirim görüntüleme ve medya oynatma kontrolü de cihazda bulunmakta. OnePlus, akıllı saati RTOS’a dayalı özel bir işletim sistemi ile piyasaya sürecek. Ayrıca cihaz, spor tarafında da 110 adet farklı spor moduna sahiptir. Önümüzdeki günlerde gelecek olan güncellemeler ile akıllı saatin yeni özellikler kazanmasını bekliyoruz.
OnePlus Watch ile birlikte entegre olarak çalışan OnePlus 9 serisi de akıllı saatle birlikte güncelleme alacaktır. Bu güncelleme yüksek ihtimalle, OnePlus Watch’u çalıştıran uygulama özelinde olacaktır.
OnePlus 9 teknik özellikleri
- Ekran: 6,55 inç FHD+ 120 Hz AMOLED
- İşlemci: Snapdragon 888
- Ram: 8/12 GB
- Depolama: 128/256 GB
- Ön Kamera: 16 MP
- Arka Kamera: 48 MP+ 50 MP + 2 MP
- Pil Kapasitesi: 4.500 mAh
- Kablosuz Şarj: 15 W
- Kablolu Şarj: 65 W
OnePlus 9 Pro teknik özellikleri
- Ekran: 6,78 inç QHD+ 120 Hz AMOLED
- İşlemci: Snapdragon 888
- Ram: 12 GB
- Depolama: 128/256 GB
- Ön Kamera: 16 MP
- Arka Kamera: 48 MP + 50 MP+ 8 MP + 2 MP
- Pil Kapasitesi: 4.500 mAh
- Kablosuz Şarj: 50 W
- Kablolu Şarj: 65W
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