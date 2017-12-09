Westworld’ün 2. Sezonuna Ait Görüntüler Yayımlandı!

HBO’nun Game of Thrones dışında son dönemlerde en ilgi gören yapımı Westworld için ikinci sezona ait kısa bir video yayımlandı.

Game of Thrones ile fazlasıyla dikkat çekeren milyonlarca kişiyi ekrana bağlayan HBO, bir diğer dizisi Westworld ile de çok konuşuluyor. Yapay zekayı farklı bir kurgusal yapı ile işleyen ve izleyenler üzerinde fazlasıyla merak uyandıran Westworld’ün ikinci sezonu geleceği açıklanmasının ardından bu yeni sezona ait ilk video da yayımlandı.

HBO’nun yeni dizileri ve mevcut dizilerinin devamı için hazırladığı tanıtım videoları arasında kendine yer bulan Westworld, Siyah Adam odaklı videosunda Westworld’de yine şiddetin boy göstereceği de fazlasıyla dikkat çekiyor. 2018 yılı ortalarında gelmesi beklenen yeni sezona ait videoayu aşağıdan izleyebilirsiniz.