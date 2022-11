HBO Cuma günü yaptığı açıklamada Westworld’ü beşinci sezon için yenilemeyeceğini duyurdu. Yapım bir zamanlar kanalın en iyi dizilerinden biri olduğu ve hatta 54 Emmy adaylığı kazandığı için bu haber pek çok hayranı şaşırttı.

HBO tarafından yayınlanan duyuruda, “Geçtiğimiz dört sezon boyunca Lisa ve Jonah izleyicileri akıllara durgunluk veren bir maceraya çıkardılar ve her adımda çıtayı yükselttiler. Son derece yetenekli oyuncu kadrosu, yapımcıları ve ekibi ile Kilter Films, Bad Robot ve Warner Bros. Television’daki tüm ortaklarımızla birlikte onlara son derece minnettarız. Bu yolculukta onlara katılmak heyecan vericiydi” açıklaması yapıldı.

Geçtiğimiz ay, yaratıcıları Lisa Joy ve Jonathan Nolan beşinci ve son sezonun senaryosunun hazır olduğunu ve devam etmek için sadece HBO’nun onayına bağlı olduğunu doğrulamışlardı.

Dizinin performansının hayranlar ve eleştirmenler arasında üçüncü sezondan bu yana zaten düşmekte olduğunu belirtmek gerekir.

Westworld’ün konusu

Dizi, ziyaretçilerin insani durumları ve duyguları taklit eden yüksek teknolojili androidlerle etkileşime girmeye davet edildiği bir eğlence parkını konu alıyor.

Orada, ziyaretçilerin karanlık arzuları ve robotik duyguları birbirine karışır ve işler kontrolden çıkmaya başlar.

Dördüncü sezonun oyuncu kadrosuna Evan Rachel Wood, Thandiwe Newton, Jeffrey Wright, Ed Harris, Luke Hemsworth, Tessa Thompson ve Aaron Paul katıldı. Prömiyer bölümlerinde Anthony Hopkins (The Silence of the Innocents) ve James Marsden (Dial Friend to Kill) da yer aldı.