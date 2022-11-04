Warner Bros. Discovery, HBO, HBO Max ve discovery+ hizmetlerinin üçüncü çeyrekte toplam 94,9 milyon aboneye sahip olduğunu açıkladı.

HBO ve HBO Max muhtemelen üçü arasında en fazla aboneye sahip olan servisler; zira bu iki servisin Nisan ayında 76,8 milyon abonesi vardı. Şirket, 3. çeyrek rakamlarında yine üç hizmetin kullanıcı sayısı arasında ayrım yapmadı. Yaklaşık 94,9 milyon abone rakamı, küresel kullanıcı sayısının bu yılın ikinci çeyreğine kıyasla 2,8 milyon arttığı anlamına geliyor. Buna karşılık Netflix, üçüncü çeyrekte 2,41 milyon abone kazanarak toplamda yaklaşık 220 milyon kullanıcıya ulaştı.

Warner Bros Discovery 3. çeyrekte 2,3 milyar dolar zarar etti. İkinci çeyrekte kayıp 3,4 milyar dolar olmuştur. Buna ek olarak, şirket borcunu birkaç milyar dolar azaltarak 53 milyar dolardan 50,4 milyar dolara indirdi. Warner Bros Discovery, maliyetleri düşürmek için daha önce aralarında Batgirl’ün de bulunduğu bazı film ve dizilerin fişini çekmişti.

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Geçen yıl Mayıs ayında, ABD’li AT&T’nin WarnerMedia ile yollarını ayırdığı ve böylece iş biriminin Discovery ile birleşebileceği açıklandı. Bu yılın başlarında Warner Bros Discovery’nin 2023 yılına kadar ABD’deki yayın hizmetleri HBO Max ve discovery+’ı birleştireceği açıklanmıştı.

Başlangıçta, hizmetlerin tek bir uygulamada birleştirilmesinin 2023 yazında gerçekleşmesi gerekiyordu, ancak CEO David Zaslav tarihin o yılın ilkbaharına çekileceğini duyurdu. Bunun nedeni, birleşmenin beklenenden daha erken gerçekleşmesi olabilir. HBO Max ve discovery+’ın Hollanda’da ne zaman birleştirileceği henüz bilinmiyor. Belçika’da bu yayın hizmetleri şu anda mevcut değildir.