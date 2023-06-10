Birçoğumuz akıllı saatlerimizi farklı telefonlarla eşleştirmenin ne kadar zor bir şey olduğunu biliyoruz. Apple cephesi WatchOS’te bunu çözmüş olsa da, Android’in akıllı saatler için uyarlanmış versiyonu olan Wear OS kullanıcıları, cihazlarını sıfırlamadan yeni bir telefon ile akıllı saatlerini eşleştiremiyordu. İlk olarak Galaxy Watch’larda karşımıza çıkan bir özellik, Wear OS 4’ün bu sorunu çözeceğini gösteriyor!

Wear OS 4 Dertlilere Derman Olacak!

Wear OS 4 tabanlı yeni One UI 5 Watch beta sürümünün değişiklik günlüğünde tespit edilen bir şey, Wear OS 4 ile uzun zamandır beklenen bir özelliğin akıllı saatlere geldiğini gösteriyor. Değişiklik günlüğünde “Saatinizi sıfırlamadan aktarabileceksiniz.” ifadelerine yer verilmiş.

Yeni One UI 5 Watch beta, kullanıcıların akıllı saatlerini silmelerine gerek kalmadan telefonlarını değiştirmelerine olanak tanıyan şaşırtıcı yeni bir özelliğe sahip olacak diyebiliriz. Bu özellik, Galaxy Wearable uygulamasının akıllı saat için Genel ayarlarında bulunabilecek ve cihazları değiştirmenize “ancak uygulamalarınızı, saat yüzlerinizi ve daha fazlasını korumanıza” izin verecek.

Galaxy Watch 5 gibi uygun saatlerde, önceki “Yeni telefona bağlan” seçeneğinden farklı olarak “Saati yeni telefona aktar” seçeneğini bulacaksınız. Burada saat sizden her iki telefondaki Google Hesabının eşleştiğini doğrulamanızı isteyecek.

Telefon değiştirmek uzun zamandır Wear OS kullanıcıları için bir sorun teşkil ediyor çünkü saatinizi yeni bir telefonla eşleştirmek saati fabrika ayarlarına sıfırlamanızı gerektiriyor. Bu da tüm kurulum sürecinden geçmeniz, uygulamaları yeniden indirmeniz ve ayarları baştan yapmanız gerektiği anlamına geliyor.

Saatler kolayca yedeklenip geri yüklenebildiğinden ve sıfırlamadan sonra gereken kurulum miktarını en aza indirdiğinden, Galaxy Watch sahipleri için bu o kadar sıkıcı değil. Yine de, yeni bir akıllı telefona aktarma sürecini kolaylaştıracak her şey akıllı saat kullanıcılarının işine yarayacaktır.

Şimdilik bu özelliğin Galaxy Watch’lara mı özel olacağı yoksa diğer Wear OS 4 akıllı saatlerin de kolayca telefon değiştirip değiştiremeyeceği belirsizliğini koruyor. Ancak büyük olasılıkla bu özellik bütün Wear OS 4 cihazlara gelecek. Google, güncellemenin daha fazla Wear OS saatine yedekleme ve geri yükleme işlevi getireceğini duyurmuştu. Bu duyuru, sıfırlamaya gerek kalmadan aktarma özelliğinin bir habercisi olabilir.

One UI 5 Watch beta şu anda kullanılabilir durumda ve uygulama çekmecesi klasörleri, yeni evrensel hareketler, biraz yenilenmiş saat yüzü seçici ve daha fazlası gibi özellikler içeriyor. Kararlı güncellemenin bu yılın sonlarına doğru Wear OS 4 ile birlikte sunulması bekleniyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu özellik akıllı saat kullanıcılarını rahatlatacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!